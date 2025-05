Apac divulga previsão do tempo para este final de semana e a segunda-feira (18); confira

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, no início da noite desta sexta-feira (16), a previsão do tempo para este final de semana e a segunda-feira (18).

De acordo com o meteorologista da Apac, Roberto Pereira, a alta presença de nuvens indica a continuidade da chuva nesta sexta, principalmente para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata Sul e Zona da Mata Norte.

Para o Agreste, existe a possibilidade de chuvas fracas. Já para o Sertão, não há previsão de chuva.

Para o sábado (17), chuvas fracas deverão atingir a RMR, Zonas da Mata e Agreste durante o período da manhã.

Ao decorrer do dia, alguns momentos de estiagem deverão ser observados.

No entanto, a chegada de um novo sistema deverá trazer a chuva de volta no período da noite para as Zonas da Mata e Região Metropolitana do Recife.

No domingo (18), a chuva deverá prevalecer no litoral do estado.

Para a segunda (19), o sistema responsável pelas precipitações se intensificará, trazendo mais chuva para o estado.

Confira o aviso meteorológico da Apac:

Recife está em estágio de atenção

A capital pernambucana entrou em estágio de "atenção" no início da tarde desta sexta-feira (16).

Por causa do alto volume de chuvas, as aulas da rede municipal e os serviços não essenciais foram suspensos.

A medida foi tomada depois que o Centro de Operações da Capital (COP) detectou que já existe alteração perceptível na rotina urbana do Recife causada pela situação meteorológica, como alagamentos ou congestionamentos, registrados em alguns pontos da cidade.

"Situação de médio risco para a população", apontou o COP, que registrou 104.7 milímetros de chuva no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife.

