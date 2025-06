APAC: previsão para a RMR e Zonas da Mata é de chuva ao longo da semana; veja os detalhes

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) divulgou nesta terça-feira (24) a tendência de precipitações atualizada para o restante da semana.

Mantendo o clima observado em parte do estado durante o São João, algumas regiões de Pernambuco deverão continuar sendo atingidas por pancadas de chuva de fraca a moderada.

A tendência prevalece na Região Metropolitana do Recife e as Zonas da Mata Norte e Sul. Para as regiões, a APAC indica chuvas de fraca a moderada intensidade até o sábado (28).

Já no domingo (29), a tendência é de chuva moderada.

Para o Agreste, a previsão aponta para pancadas de fraca a moderada intensidade ao longo da quarta, sábado e domingo. Já para a quinta e sexta-feira a tendência é de chuvas fracas.

No Sertão de Pernambuco, a chuva fraca deverá prevalecer até o domingo (29). Já para o Sertão do São Francisco, a chuva só deverá ter início ao sábado. A tendência também é de precipitação leve.

