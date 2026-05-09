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CHUVAS Apac atualiza tendência, e chuvas na RMR, Mata e Agreste devem ter até 30 mm no domingo (10) Informe atualizado da Apac indica menor volume de chuvas para o Dia das Mães

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) atualizou na manhã deste sábado (9) a tendência de chuvas em todas as regiões do estado para o domingo (10), Dia das Mães.

Segundo a agência, as chuvas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas da Mata Norte e Sul devem ser de fracas a moderadas, com até 30 mm no domingo — anteriormente, no informe publicado na sexta-feira (8), a agência apontava tendência de chuvas de moderadas a fortes, de até 100 mm.

Já no Agreste, onde eram esperadas chuvas moderadas no domingo, a nova publicação cita chuvas de fracas a moderadas, assim como na RMR e Mata. Fernando de Noronha também deve ter chuvas dessa intensidade de até 30 mm no domingo.

O Sertão do estado, por sua vez, deve ter chuvas fracas no domingo, com volumes de 2 a 10 mm.

As tendências de precipitação da Apac são publicadas diariamente e indicam a previsão para os cinco dias seguintes. As atualizações podem elevar ou reduzir o total de chuvas esperadas para as regiões.

Próximos dias

De acordo com a tendência divulgada neste sábado, a segunda-feira (11) também deve ter chuvas moderadas na RMR e Matas Norte e Sul. A intensidade e volume de chuvas deve subir entre terça-feira (12) e quinta-feira (14), quando, até o momento, são esperadas chuvas moderadas na RMR e Mata Sul — a Mata Norte aparece como região com chuvas fracas a moderadas.

Confira o quadro completo divulgado pela Apac:



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