Apac registra ventos fortes que atingiram mais de 30 km/h no Recife na madrugada desta sexta (16)

Para além das chuvas intensas que atingiram a Região Metropolitana do Recife na madrugada desta sexta-feira (16), em diversos pontos, foi possível registrar fortes ventanias, que causaram, inclusive, quedas de árvores. De acordo com a Apac, em contato com a Folha de Pernambuco, os ventos chegaram a atingir mais de 30 km/h em alguns setores da área.

"Os ventos médios ocorreram entre as 2 e 5 horas da manhã com valores em torno de 30 km/h no Aeroporto do Recife. Rajadas maiores do que 30km/h podem ter ocorridos em locais pontuais", afirmou o meteorologista da Apac, Thiago Vale.

Por causa das chuvas e da ventania, uma árvore caiu e interditou parte da Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife.



Ainda de acordo com a Apac, os motivos das ventanias foram o Cavado de Altos Níveis e a Zona de Convergência Intertropical, fenômenos que ocorreram durante a madrugada. Eles consistem na formação de nuvens cumulonimbus, o que ocasiona pancadas de chuvas intensas, rajadas de vento e trovoadas.

"As nuvens cumulonimbussão formações de nuvens intensas, que envolvem muita energia que são dissipadas em forma de chuvas, ventos e trovoadas. Essas nuvens são formadas em períodos de sistemas meteorológicos intensos, como o ocorrido hoje pela madrugada. Fenômenos como este são comuns para essa época do ano, principalmente em períodos de Zona de Convergência Intertropical", explicou o meteorologista.

Até o momento, a previsão da Apac é que os ventos podem continuar em Pernambuco, mas apenas nas regiões Agreste e Sertão do Estado. As áreas também devem continuar sofrendo com chuvas no restante do dia, com "pancadas moderadas à tarde e à noite". No restante de Pernambuco, a expectativa é que as precipitações diminuam.

