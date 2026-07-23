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Chuvas em Pernambuco Apac renova alerta de chuva moderada a forte na RMR e na Zona da Mata até a manhã desta sexta (24) Segundo a Apac, a manutenção do alerta acontece porque um canal de umidade continua favorecendo a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de chuvas no litoral pernambucano

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou, na tarde desta quinta-feira (23), o alerta amarelo para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e a Zona da Mata de Pernambuco. A previsão indica pancadas de chuva com intensidade moderada e, pontualmente, forte entre a noite desta quinta e a manhã de sexta-feira (24).

O aviso foi emitido às 16h40 e permanece válido até o meio-dia de sexta-feira.

Segundo a Apac, a manutenção do alerta acontece porque um canal de umidade continua favorecendo a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de chuvas no litoral pernambucano.

Mais cedo, a agência também emitiu um alerta vermelho para a Mata Sul de Pernambuco devido às chuvas intensas, além de um aviso de inundação para o Rio Sirinhaém, no município de Barra de Guabiraba.

Chuvas

As chuvas intensas atingiram o Grande Recife e a Zona da Mata na manhã desta quinta-feira.

De acordo com o painel de monitoramento da Apac, Ipojuca, no Litoral Sul, registrou o maior volume de chuva do estado nas últimas 24 horas, com 165,31 milímetros.

Na Mata Sul, Ribeirão acumulou 139,02 mm, seguido por Gameleira, com 127,08 mm, e Amaraji, com 121,8 mm.

Também registraram altos volumes Escada, com 106,69 mm, Ipojuca (estação localizada na RMR), com 103,1 mm, e Tamandaré, com 94,29 mm.

No Recife, os maiores acumulados foram registrados nos bairros da Guabiraba, com 86,58 mm, e Nova Descoberta, com 81,9 mm.

Na noite de quarta-feira (22), a Apac havia emitido um alerta amarelo para a RMR e a Zona da Mata. Horas depois, o aviso foi elevado para laranja na Região Metropolitana, Mata Norte e Mata Sul.

Alerta do Inmet

Previsão até 23h59 desta quinta-feira é de chuva intensa | Foto: Inmet/Reprodução

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também renovou os avisos para Pernambuco. Nesta quinta-feira (23), o órgão publicou um alerta laranja para chuvas intensas, válido até o fim do dia.

Alerta para sexta-feira (24) | Foto: Inmet/Reprodução

Para a sexta-feira (24), o instituto prevê alerta amarelo de perigo potencial, com possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

Recomendações do Inmet

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta a população a:

Não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas;

Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante os períodos de instabilidade.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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