Apac renova alerta de chuva moderada a forte na RMR e na Zona da Mata até a manhã desta sexta (24)
Segundo a Apac, a manutenção do alerta acontece porque um canal de umidade continua favorecendo a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de chuvas no litoral pernambucano
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou, na tarde desta quinta-feira (23), o alerta amarelo para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e a Zona da Mata de Pernambuco. A previsão indica pancadas de chuva com intensidade moderada e, pontualmente, forte entre a noite desta quinta e a manhã de sexta-feira (24).
O aviso foi emitido às 16h40 e permanece válido até o meio-dia de sexta-feira.
Segundo a Apac, a manutenção do alerta acontece porque um canal de umidade continua favorecendo a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de chuvas no litoral pernambucano.
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Mais cedo, a agência também emitiu um alerta vermelho para a Mata Sul de Pernambuco devido às chuvas intensas, além de um aviso de inundação para o Rio Sirinhaém, no município de Barra de Guabiraba.
De acordo com o painel de monitoramento da Apac, Ipojuca, no Litoral Sul, registrou o maior volume de chuva do estado nas últimas 24 horas, com 165,31 milímetros.
Na Mata Sul, Ribeirão acumulou 139,02 mm, seguido por Gameleira, com 127,08 mm, e Amaraji, com 121,8 mm.
Também registraram altos volumes Escada, com 106,69 mm, Ipojuca (estação localizada na RMR), com 103,1 mm, e Tamandaré, com 94,29 mm.
No Recife, os maiores acumulados foram registrados nos bairros da Guabiraba, com 86,58 mm, e Nova Descoberta, com 81,9 mm.
Na noite de quarta-feira (22), a Apac havia emitido um alerta amarelo para a RMR e a Zona da Mata. Horas depois, o aviso foi elevado para laranja na Região Metropolitana, Mata Norte e Mata Sul.
Para a sexta-feira (24), o instituto prevê alerta amarelo de perigo potencial, com possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.
Não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas;
Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
Não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante os períodos de instabilidade.
Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.