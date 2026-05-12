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Chuvas em Pernambuco Apac renova alerta de chuva moderada a forte na RMR e Zonas da Mata até esta quarta-feira (13) Segundo a agência, a renovação acontece pela atuação persistente do Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) sobre o litoral pernambucano

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou para laranja o alerta de chuvas para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e as Zonas da Mata Norte e Sul nesta terça-feira (12).

O aviso, emitido às 17h desta terça-feira (12), é válido até o meio-dia desta quarta-feira (13).

A previsão é de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte. Segundo a agência, a renovação acontece pela atuação persistente do Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) sobre o litoral pernambucano.

“Os maiores acumulados de chuva devem se concentrar na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste. Diante dos volumes previstos e da continuidade das precipitações, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) elevou o nível do aviso meteorológico”, diz o alerta do Estado de Atenção.

Para o Agreste, a Apac renova o alerta amarelo e espera chuva moderada na região na noite desta terça e manhã de quarta.

Alerta do Inmet

Mais cedo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata, Agreste e Sertão de Pernambuco. O aviso, que tem grau de severidade de "perigo", é válido até as 9h da quarta-feira (13).

Com isso, a previsão do Inmet é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60-100 km/h, principalmente durante a noite desta terça-feira. Há ainda "risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios".

Além do alerta de "perigo", o Inmet publicou um aviso amarelo com grau de intensidade "perigo potencial", válido das 9h41 desta terça até às 23h59 da quarta.

Esse segundo alerta é válido para todas as mesmas regiões, com expectativa de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40-60 km/h. Para o aviso, há um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", completou o Instituto.

Como foram publicados em conjunto, os alertas significam que a expectativa é de chuva mais intensa ao longo desta terça e madrugada da quarta. As precipitações devem diminuir a intensidade a partir daí, mas seguir constantes nas regiões mencionadas ao longo do dia.

Segurança

A Apac alerta a população a seguir as orientações da Defesa Civil para garantir a segurança durante as chuvas no estado.

Já o Inmet fornece orientações para a população afetada por chuvas intensas em áreas de alagamento. Veja abaixo:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



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