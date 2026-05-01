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CHUVAS EM PERNAMBUCO

Apac renova alerta de chuvas e eleva para nível laranja na RMR e Matas Norte e Sul

Apac eleva nível de alerta de chuvas na RMR e Matas Norte e Sul

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Chuvas no Recife Chuvas no Recife  - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou o alerta de chuvas e elevou o nível do aviso para a Região Metropolitana do Recife e matas Norte e Sul do estado na madrugada desta sexta-feira (1º de maio). 

O alerta da Apac passou de Estado de Observação (amarelo) para Estado de Atenção (laranja).

A previsão é de pancadas de chuva de intensidade de moderada a forte nesta sexta-feira e ao longo do sábado (2). 

Segundo a Agência, a "Zona de Convergência Intertropical (Zcit) continua atuando de forma a favorecer a ocorrência de pancadas de chuva de intensidade de moderada a forte".

O novo alerta vale até 14h deste sábado (2).
 

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