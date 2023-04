Apac renova alerta de chuvas moderadas para a RMR e Zona da Mata Sul para esta quinta-feira (27)

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou, na noite desta quarta-feira (26), o alerta de chuvas moderadas para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata Sul. O aviso prevê a continuidade das chuvas, principalmente, durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (27).

A expectativa da Apac é que haja redução nas pancadas no decorrer do dia. O aviso informa que as regiões com maior probabilidade são na sequência Mata Sul e parte da Região Metropolitana do Recife. As demais áreas tem previsão de chuvas menos significativas e sem necessidade de aviso meteorológico.

Ainda segundo a agência, no entorno da Ilha de Fernando de Noronha há mais chuvas previstas a partir desta quinta, com maiores acumulados de intensidade moderada a forte próximo do Arquipélago.

