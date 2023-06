Apac renova alerta, e chuva deve seguir durante manhã desta sexta-feira (9)

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou alerta meteorológico com a possibilidade de chuvas moderadas ao longo da manhã desta sexta-feira (9). De acordo com a agência, o aviso é válido para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e a Zona da Mata Norte do Estado.

A aproximação de um sistema meteorológico é a causa do alerta. Segundo a Apac, esse sistema deve perder força ainda no período da manhã. O alerta é de nível amarelo, que indica estado de observação.

O monitoramento em tempo real indica que o ponto do Estado com o maior acumulado de chuvas das 24 horas contabilizadas até 6h desta sexta-feira é a Ilha de Itamaracá, na RMR, com 34,92 mm.

Em São José da Coroa Grande, na Mata Sul, o índice no mesmo período foi de 33,93 mm. Itambé, outra cidade da Mata Sul, registrou 25,26 mm.

Os 10 lugares onde mais choveu

Ilha de Itamaracá - 34,92 mm

São José da Coroa Grande - 33,93 mm

Itambé - 25,26 mm

Tamandaré - 25,01 mm

Barreiros - 21,55 mm

Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes - 21,08 mm

Goiana (Prefeitura) - 21,00 mm

Muribeca, Jaboatão dos Guararapes - 20,71 mm

Igarassu - 20,60 mm

Goiana (Estádio Municipal) - 20,20 mm

* atualizado às 6h30

