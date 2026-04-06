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Chuvas Apac renova alerta laranja para Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as chuvas devem se manter ao longo da terça-feira (7)

Na noite desta segunda-feira (6), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou o alerta laranja, de "Estado de Atenção", para a Zona da Mata e a Região Metropolitana do Recife (RMR).

O alerta tem validade até a terça-feira (7).

"O sistema conhecido como Distúrbio Ondulatório de Leste continua favorecendo pancadas de chuva com intensidade moderada a forte ao longo da noite desta segunda-feira (06/04), e ao longo desta terça-feira (07/04) no leste do Estado de Pernambuco", informou a Apac.

Segundo o monitoramento da agência, o maior acumulado de chuvas das últimas 24 horas fica na cidade do Cabo de Santo Agostinho, com 72,9 mm de chuvas registradas. Outro município que registra um alto volume de chuvas é São Lourenço da Mata, com o registro de 56,15 mm nas últimas 24 horas.

Inmet

Ainda pela manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para as mesmas regiões de Pernambuco.

Além do alerta principal, o Inmet também emitiu um alerta amarelo de "perigo potencial" para o Sertão de Pernambuco até às 23h49 da terça-feira.

O alerta amarelo se comprovou necessário, visto que a terceira cidade com maior acumulado de chuvas nas últimas 24 horas é do Sertão. Triunfo acumulou 54,9mm de chuvas, segundo o monitoramento da Apac.

Também foi divulgado pelo Inmet um alerta laranja para municípios RMR, Agreste e Zona da Mata, até às 23h59 do sábado (11).

Nessas situações de risco, o Inmet dá algumas orientações para auxiliar a população. Veja abaixo:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



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