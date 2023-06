Apac renova alerta meteorológico e aponta "estado de atenção" na RMR e Zonas da Mata Sul e Norte

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou, no início da noite desta terça-feira (27), o alerta meteorológico que coloca em estado de atenção (com risco de moderado a alto) a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul do Estado. De acordo com o órgão, chuvas com intensidades moderadas e, ocasionalmente fortes, podem atingir essas regiões ao longo desta quarta (28). Já no Agreste, a previsão é de chuvas moderadas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, também alertou para o "perigo potencial" no litoral pernambucano e em parte do Agreste na quarta-feira (28). O Inmet apontou, ainda, o "baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos" em áreas vulneráveis.

Onde mais choveu

Segundo a Apac, Olinda foi o município mais atingido pelas chuvas nesta terça-feira (27). Os lugares onde houve maior precipitação entre a noite da segunda (26) e as 19h30 da terça foram Jardim Fragoso, em Olinda (70,12 mm); Bonsucesso, também em Olinda (67,05 mm); Janga, em Paulista (66,31 mm); e Ribeirão (63,74 mm) e Amaraji (63,15 mm), ambos na Mata Sul .

No Recife, os locais mais atingidos foram o Bairro do Recife (62,20 mm) na região central; e Dois Unidos (58,38 mm), Alto do Mandu (58,03 mm), Torreão (57,30 mm) e Campina do Barreto (54,17 mm), todos na Zona Norte.

Transtornos

Os transtornos causados pelas chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife (RMR) nesta terça resultaram em uma morte, deslizamentos de barreiras e alagamentos em diversas vias da capital.

No túnel Felipe Camarão, localizado no bairro do Jordão, Zona Sul do Recife, onde os alagamentos são constantes, um ciclista de 41 anos morreu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que realizou a retirada do corpo do local, há suspeita de que o homem tenha sofrido uma descarga elétrica.

A administração do túnel, que foi interditado na madrugada da terça (27), é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão ligado ao Governo de Pernambuco. O DER informou que o alagamento foi motivado por "ação de vandalismo que atingiu todo o sistema elétrico e as bombas hidráulicas responsáveis por drenar as águas pluviais das pistas do túnel". Em agosto de 2022, uma idosa de 81 anos morreu afogada após tentar passar pelo túnel de carro.

No Centro de Camaragibe, na RMR, um deslizamento de barreira provocou a queda de um muro na madrugada de terça. Segundo a Defesa Civil de Pernambuco, ninguém ficou ferido. A queda da estrutura, no entanto, impediu o acesso de moradores da 2ª Travessa Bom Jesus às suas residências.

Em Jaboatão dos Guararapes, também na Região Metropolitana, uma pedra gigante deslizou durante as chuvas e encostou em uma casa no bairro da Muribeca. A Defesa Civil do município enviou equipes ao local e afirmou, em nota, que “o imóvel foi interditado e a família foi para a casa de parentes".

As chuvas também resultaram em inundações de rios no Estado. Em Ipojuca, na RMR, o rio Ipojuca atingiu a cota de inundação, afetando os moradores do município. Os rios Capibaribe Mirim e Sirinhaém também transbordaram, causando alagamentos nas cidades de Goiana e Itambé, na Mata Norte; e em Barra de Guabiraba, no Agreste.

No Recife, foram registrados 41 chamados para a Defesa Civil entre a meia-noite da terça (27) e o início da tarde, quando as chuvas cessaram na capital pernambucana. Segundo o órgão, nenhuma ocorrência foi classificada como grave; cinco chamados foram referentes a quedas de árvores. As aulas da rede municipal chegaram a ser suspensas no turno da manhã.

