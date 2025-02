A- A+

ALERTA Apac: Rio Capibaribe Mirim atinge cota de inundação e transborda nos municípios de Itambé e Goiana Risco de inundação nas cidades é aumentado pelo início do extravasamento do rio

Um novo aviso hidrológico emitido na noite desta quarta-feira (5) pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) alerta para o início do extravasamento do Rio Capibaribe Mirim nos municípios de Itambé e Goiana, na Zona da Mata Norte.

De acordo com o sistema de monitoramento da Agência, o nível é atingido quando o rio chega a sua cota de inundação, que é de 7,5 metros.

Ao entrar no nível, a água do rio deixa de seguir o seu percurso natural e começa a extravasar, aumentando de forma significativa o risco de inundação.

Segundo o comunicado da Apac, os municípios de Itambé e Goiana já estão sendo afetados. Em Goiana, a cota de alerta também foi atingida pelo Canal de Goiana, o que aumenta os possíveis impactos a serem sentidos na cidade.

Dessa forma, a orientação é de que os moradores das cidades se mantenham em alerta para comunicados das Defesas Civis dos municípios.

Veja o comunicado oficial da Agência:

Cota de alerta é atingida em Timbaúba e Jaboatão dos Guararapes

No início da tarde desta quarta, a Apac já havia emitido um alerta sobre o risco de inundação no município de Timbaúba, também na Mata Norte de Pernambuco. No município, o Rio Capibaribe Mirim atingiu o nível de alerta.

Já em Jaboatão dos Guararapes, o Rio Duas Unas também atingiu a mesma cota e tem alto risco de inundação.



Inmet renova alerta vermelho para Pernambuco

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, na tarde desta quarta-feira (5), o alerta vermelho de chuvas intensas para toda a faixa litorânea de Pernambuco.

De acordo com o comunicado, o grau de severidade de "grande perigo" é válido até as 8h desta quinta-feira (6).

"Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário", indica o Inmet.

