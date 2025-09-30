Ter, 30 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça30/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PERNAMBUCO

Apac: RMR, Mata e Agreste devem ter chuvas de fracas a moderadas até quinta-feira (2)

Regiões podem ter chuvas de 10 a 30 milímetros, segundo a agência

Reportar Erro
Dia nublado no RecifeDia nublado no Recife - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Tendência de precipitação atualizada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima na manhã desta terça-feira (30) mostra que outubro deve começar com chuvas de fracas a moderadas em quatro regiões de Pernambuco: Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte, Mata Sul e Agreste.

Segundo publicação da agência, essas regiões podem ter chuvas de 10 a 30 milímetros, na quarta-feira (1º) e na quinta-feira (2). 

Leia também

• HSE inicia atendimento odontológico para pacientes internados na instituição

• Metrô do Recife terá operação normal no próximo domingo (5), dia do Concurso Nacional Unificado

• Recife: Compesa prorroga prazo para conclusão de obras nas Avenidas Sul e Domingos Ferreira


 
O modelo de previsão mostra também que nos dias seguintes, entre sexta-feira (3) e domingo (5), as chuvas na RMR, Matas Norte e Sul e Agreste devem ser fracas, de 2 a 10 milímetros.

No Sertão, não há previsão de chuvas nesses cinco dias.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por APAC (@apac_oficial)

Esta terça-feira começou com chuva fraca no Recife e cidades da Região Metropolitana. Segundo o painel de monitoramento da Apac, nas 12 horas contabilizadas até 11h, Ipojuca registrou máxima de 18,6 mm de precipitação.

No Recife, o acumulado chegou a 13,86 mm no mesmo período, na estação Nova Descoberta. Em Camaragibe, choveu 13 mm; em São Lourenço da Mata, 12,22 mm; e em Olinda, 10,47 mm.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter