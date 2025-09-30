A- A+

PERNAMBUCO Apac: RMR, Mata e Agreste devem ter chuvas de fracas a moderadas até quinta-feira (2) Regiões podem ter chuvas de 10 a 30 milímetros, segundo a agência

Tendência de precipitação atualizada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima na manhã desta terça-feira (30) mostra que outubro deve começar com chuvas de fracas a moderadas em quatro regiões de Pernambuco: Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte, Mata Sul e Agreste.

Segundo publicação da agência, essas regiões podem ter chuvas de 10 a 30 milímetros, na quarta-feira (1º) e na quinta-feira (2).

No Sertão, não há previsão de chuvas nesses cinco dias.

Esta terça-feira começou com chuva fraca no Recife e cidades da Região Metropolitana. Segundo o painel de monitoramento da Apac, nas 12 horas contabilizadas até 11h, Ipojuca registrou máxima de 18,6 mm de precipitação.

No Recife, o acumulado chegou a 13,86 mm no mesmo período, na estação Nova Descoberta. Em Camaragibe, choveu 13 mm; em São Lourenço da Mata, 12,22 mm; e em Olinda, 10,47 mm.

