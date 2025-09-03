A- A+

VENDAVAL Apac registra rajada de vento de 52 km/h no Recife; Inmet emite alertas para Litoral e Sertão Ventos têm forte relação com as temperaturas, segundo meteorologista da Apac

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) registrou uma rajada de vento de 52 km/h na estação de medição localizada no Aeroporto do Recife, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana. Na estação Espaço Ciência, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), o pico de vento chegou a 42 km/h.

Esses índices foram medidos na noite de terça-feira (2), por volta das 23h. Nesta quarta-feira (3), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de ventania para o Litoral e o Sertão de Pernambuco. Os avisos valem até a manhã desta quinta-feira (4) [saiba mais sobre os alertas no final do texto].

De acordo com o meteorologista da Apac Roberto Pereira, os ventos têm uma forte relação com as temperaturas. Em Pernambuco, pontua, quanto maiores os valores de temperatura, maior a intensidade do vento.

"No Recife, as temperaturas começam a se elevar em agosto e vão até março. Neste período ocorre um aumento na intensidade média do vento, que pode ser influenciada pela ocorrência de fenômenos meteorológicos e provocar temporais", explica.

Em relação às rajadas observadas no Recife e em Olinda, continua Roberto Pereira, é importante ressaltar por que as velocidades podem ser maiores em áreas urbanas.

"Devido à intensidade e direção, pode ocorrer o que chamamos de 'canalização do vento', que pode registrar valores mais intensos do que nas estações. [As estações] estão em lugares sem muitas construções que possam gerar o efeito de canalização", detalha.

Ou seja, nessas áreas urbanas, os valores podem ter sido ainda maiores.

Previsão da Apac para esta quarta-feira indica a possibilidade de ocorrência de ventos moderados na RMR, Mata Norte e Mata Sul do estado. As temperaturas devem variar entre 21° C e 29° C na RMR e de 19° C a 29° C na Mata Norte e Mata Sul.

No Sertão, a Apac espera ventos de moderados a fortes, com as temperaturas oscilando entre 19° C e 32° C.

Alertas do Inmet

O Inmet emitiu dois alertas de ventania para Pernambuco, sendo um para a região litorânea do estado e outro para o Sertão.

No Litoral, diz o Inmet, o alerta é para ventos costeiros. Segundo o instituto, há previsão de "intensificação dos ventos nas regiões litorâneas", que podem movimentar dunas de areia sobre construções na orla.

Para o Sertão do estado, o alerta é de vendaval. Em cidades dessa região, os ventos podem variar entre 40 km/h e 60 km/h.

O Inmet recomenda à população evitar abrigo debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, uma vez que há "leve risco" de queda, bem como descargas elétricas. Veículos não devem ser estacionados nas proximidades de torres de transmissão e placas de propaganda.

