INFÂNCIA Apaf ganha brinquedoteca financiada pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Apaf funciona dentro do Hospital Universitário Oswaldo Cruz

As crianças assistidas pela Associação Pernambucana de Doentes do Fígado (Apaf) ganharam um equipamento importante que visa oferecer apoio e alívio à difícil rotina do tratamento hepático. Na Casa de Acolhimento da instituição, no bairro de Santo Amaro, foi instalada uma brinquedoteca que realiza oficinas e brincadeiras unindo diversão, aprendizado e interação social.

O projeto “Renascendo com Direitos” é financiado pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMCA), por meio do Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente da Cidade do Recife (COMDICA).

“Através de oficinas pedagógicas cuidadosamente planejadas, as crianças têm a oportunidade de expandir conhecimentos, desenvolver habilidades cognitivas e emocionais, e criar laços com outros jovens que compartilham experiências semelhantes. Esse espaço contribuirá para amenizar a rotina de tratamento, tornando-a mais leve com momentos de alegria e esperança”, disse a gerente da Apaf, Glauce França.

A Casa de Acolhimento recebe pacientes e acompanhantes de diversos estados, atendidos pela Unidade de Transplante de Fígado (UTF), no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Em média, são 16 mil atendimentos por ano, com 150 transplantes realizados.

“Minha neta foi diagnosticada com Síndrome de Alagille, uma doença rara que acomete o fígado e desde então é acompanhada pelos médicos da UTF e pela Apaf. E como ela faz muitos exames de sangue, essa brinquedoteca vai funcionar como um momento de alívio e diversão”, destacou Marta Maria da Conceição, moradora do município do Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropoliana do Recife.

