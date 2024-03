Apaf recebe doações do Imposto de Renda para financiar projeto voltado para crianças

A- A+

A Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes do Fígado (Apaf), que atende pacientes assistidos pela Unidade de Transplante de Fígado, um dos programas mais importantes de transplantes do país, anunciou que está recebendo doações, por meio do Imposto de Renda (IR), para financiar um projeto voltado para crianças com doenças de fígado.



O projeto foi aprovado pelo Conselho Municipal de Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica). Pessoas físicas podem doar do valor devido até 6% do imposto e as pessoas jurídicas, 1%. O prazo da declaração do IR começa nesta sexta (15) e as doações ao Projeto Acolher podem ser realizadas até o dia 31 de março.

“O Projeto Acolher irá dar continuidade às oficinas pedagógicas que executamos com as crianças atendidas pela Apaf. Nós dispomos de uma brinquedoteca que estimula não só as brincadeiras, mas também a cognição e o aprendizado. Queremos seguir com esse trabalho, que é tão importante para as famílias em uma rotina tão difícil. As doações vão nos ajudar a colocar essa ação em prática”, explicou o gerente da Apaf, Glauce França.

As doações devem ser destinadas diretamente na declaração, selecionando o Fundo da Criança e do Adolescente e informando o município do Recife. Após preencher o valor que deseja doar e escolher a Apaf como instituição beneficiada, basta imprimir o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF). O pagamento do DARF deve ser feito até a data de vencimento da primeira quota ou quota única do imposto e o valor será deduzido do valor do imposto a ser pago ou acrescido no valor a ser restituído.

A Apaf possui um Casa de Acolhimento, localizada no bairro de Santo Amaro, no Recife, e recebe pacientes hepáticos de diversas regiões do Brasil. Atualmente, através do Comdica, as empresas Basf Brasil, Grupo Parvi e Bayer são financiadoras do Projeto Renascendo com Direitos, responsável pela criação da brinquedoteca e a implementação das atividades pedagógicas. A Zoom Social atua como captadora de recursos.

Se preferir, o contribuinte pode depositar a quantia desejada na conta do Comdica (BANCO DO BRASIL (agência 3234-4 / conta corrente: 5068-7). Após realizar o depósito, a pessoa Física ou Jurídica deverá enviar uma cópia do comprovante de depósito, citando o nome da APAF para o Conselho. O envio pode ser realizado por e-mail para o endereço [email protected]. Com a cópia do comprovante, o Comdica emite o recibo com o valor da doação. Esse será o documento fiscal necessário para lançar a dedução no ato da declaração do Imposto de Renda.

