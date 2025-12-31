Qua, 31 de Dezembro

Argentina

Apagão afetou quase um milhão de usuários em Buenos Aires sob calor extremo

Segundo o órgão regulador de eletricidade, o pico do apagão se prolongou por quase quatro horas, com temperaturas que beiraram os 30º C durante a noite

Vista aérea mostrando um homem olhando para baixo do deck de observação do Obelisco em Buenos Aires Vista aérea mostrando um homem olhando para baixo do deck de observação do Obelisco em Buenos Aires - Foto: Luis Robayo / AFP

Quase um milhão de usuários ficaram sem energia elétrica em Buenos Aires e sua populosa periferia na madrugada desta quarta-feira (31) devido a problemas de tensão em meio a uma forte demanda pelo calor sufocante do verão no hemisfério sul.

Segundo o órgão regulador de eletricidade, o pico do apagão se prolongou por quase quatro horas, com temperaturas que beiraram os 30º C durante a noite.

A concessionária privada de eletricidade Edesur informou que o serviço foi restabelecido por etapas e, ao meio-dia desta quarta-feira, apenas alguns milhares de usuários ainda estavam sem abastecimento.

O apagão deixou o emblemático Obelisco de Buenos Aires na penumbra e afetou uma ampla área no populoso cinturão que circunda a capital argentina.

A interrupção do fornecimento ocorreu simultaneamente ao anúncio de novos aumentos nas tarifas de energia elétrica, que subirão 2% a partir de 1º de janeiro.

Em bairros de classe média da capital argentina, grupos de moradores e comerciantes protestaram batendo em panelas nas esquinas de suas ruas.

A Edesur informou que mobilizou "uma operação especial para atender às falhas relacionadas à alta demanda devido à onda de calor na véspera do Ano Novo".

A pressão da demanda sobre a rede elétrica continuará nesta quarta-feira, quando se espera temperaturas de 38º C na capital argentina e arredores, segundo o serviço meteorológico nacional.

