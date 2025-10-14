Apagão atinge vários estados do Brasil; 60 municípios de Pernambuco foram afetados
Falha no fornecimento foi registrada por volta 0h30 desta terça-feira (14)
Uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) causou um apagão em diversos estados do Brasil na madrugada desta terça-feira (14).
A falha, registrada por volta da 0h30, gerou o desabastecimento em estados de todas as regiões do país, incluindo Pernambuco.
De acordo com a Neoenergia Pernambuco, 19 subestações do estado foram afetadas e tiveram o fornecimento de energia interrompido.
Com a ocorrência, cerca de 600 mil clientes de 60 municípios do Agreste e Litoral foram impactados e tiveram o fornecimento interrompido.
|Municípios afetados em Pernambuco
|Abreu e Lima
|Água Preta
|Águas Belas
|Amaraji
|Barra de Guabiraba
|Belém de Maria
|Bezerros
|Bom Conselho
|Bom Jardim
|Bonito
|Buíque
|Cabo de Santo Agostinho
|Carpina
|Caruaru
|Casinhas
|Catende
|Chã de Alegria
|Chã Grande
|Cortes
|Feira Nova
|Gameleira
|Glória do Goitá
|Gravatá
|Iatí
|Igarassu
|Ipojuca
|Itaíba
|Itamaracá
|Jaboatão dos Guararapes
|Jaqueira
|João Alfredo
|Joaquim Nabuco
|Lagoa do Carro
|Lagoa dos Gatos
|Lajedo
|Limoeiro
|Machados
|Maraial
|Moreno
|Olinda
|Orobó
|Palmares
|Paranatama
|Passira
|Paulista
|Pedra
|Pombos
|Recife
|Ribeirão
|Rio Formoso
|Sairé
|Salgadinho
|Saloá
|São Joaquim do Monte
|São Lourenço
|Sirinhaém
|Tamandaré
|Terezinha
|Tupanatinga
|Vitória de Santo Antão
|Xexéu
Até o momento, os relatos são de oscilações no fornecimento nos seguintes estados:
- Pernambuco
- Bahia
- Rio de Janeiro
- Ceará
- Minas Gerais
- Mato Grosso do Sul
- Acre
- Maranhão
- Paraíba
- Rio Grande do Sul
- São Paulo
O Ministério de Minas e Energia (MME) informou que o apagão foi causado por uma "perturbação de grande porte" no Sistema Interligado Nacional. Segundo a pasta, a ocorrência teve início em um incêndio em reator na Subestação de Bateias, no Paraná, que desligou toda a subestação de 500 kV e desinterligou outras regiões, em contingência severa.
Confira a nota completa:
A Neoenergia Pernambuco informa que, na madrugada desta terça-feira (15), uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) afetou o suprimento de energia em diversos estados brasileiros. Em Pernambuco, o desligamento foi registrado entre 0h31 à 1h10, impactando 19 subestações e interrompendo o fornecimento de energia para cerca de 600 mil clientes, de 60 municípios do agreste e litoral.
Mais informações sobre as causas da ocorrência devem ser disponibilizadas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).