FORNECIMENTO Apagão atinge vários estados do Brasil; 60 municípios de Pernambuco foram afetados Falha no fornecimento foi registrada por volta 0h30 desta terça-feira (14)

Uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) causou um apagão em diversos estados do Brasil na madrugada desta terça-feira (14).

A falha, registrada por volta da 0h30, gerou o desabastecimento em estados de todas as regiões do país, incluindo Pernambuco.

De acordo com a Neoenergia Pernambuco, 19 subestações do estado foram afetadas e tiveram o fornecimento de energia interrompido.

Com a ocorrência, cerca de 600 mil clientes de 60 municípios do Agreste e Litoral foram impactados e tiveram o fornecimento interrompido.

Municípios afetados em Pernambuco Abreu e Lima Água Preta Águas Belas Amaraji Barra de Guabiraba Belém de Maria Bezerros Bom Conselho Bom Jardim Bonito Buíque Cabo de Santo Agostinho Carpina Caruaru Casinhas Catende Chã de Alegria Chã Grande Cortes Feira Nova Gameleira Glória do Goitá Gravatá Iatí Igarassu Ipojuca Itaíba Itamaracá Jaboatão dos Guararapes Jaqueira João Alfredo Joaquim Nabuco Lagoa do Carro Lagoa dos Gatos Lajedo Limoeiro Machados Maraial Moreno Olinda Orobó Palmares Paranatama Passira Paulista Pedra Pombos Recife Ribeirão Rio Formoso Sairé Salgadinho Saloá São Joaquim do Monte São Lourenço Sirinhaém Tamandaré Terezinha Tupanatinga Vitória de Santo Antão Xexéu

Até o momento, os relatos são de oscilações no fornecimento nos seguintes estados:

Pernambuco

Bahia

Rio de Janeiro

Ceará

Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

Acre

Maranhão

Paraíba

Rio Grande do Sul

São Paulo

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou que o apagão foi causado por uma "perturbação de grande porte" no Sistema Interligado Nacional. Segundo a pasta, a ocorrência teve início em um incêndio em reator na Subestação de Bateias, no Paraná, que desligou toda a subestação de 500 kV e desinterligou outras regiões, em contingência severa.

Confira a nota completa:

A Neoenergia Pernambuco informa que, na madrugada desta terça-feira (15), uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) afetou o suprimento de energia em diversos estados brasileiros. Em Pernambuco, o desligamento foi registrado entre 0h31 à 1h10, impactando 19 subestações e interrompendo o fornecimento de energia para cerca de 600 mil clientes, de 60 municípios do agreste e litoral.

Mais informações sobre as causas da ocorrência devem ser disponibilizadas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).

