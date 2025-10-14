Ter, 14 de Outubro

FORNECIMENTO

Apagão atinge vários estados do Brasil; 60 municípios de Pernambuco foram afetados

Falha no fornecimento foi registrada por volta 0h30 desta terça-feira (14)

Falta de energia foi registrada em cidades da RMRFalta de energia foi registrada em cidades da RMR - Foto: X @Anizio/Reprodução

Uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) causou um apagão em diversos estados do Brasil na madrugada desta terça-feira (14). 

A falha, registrada por volta da 0h30, gerou o desabastecimento em estados de todas as regiões do país, incluindo Pernambuco. 

De acordo com a Neoenergia Pernambuco, 19 subestações do estado foram afetadas e tiveram o fornecimento de energia interrompido. 

Com a ocorrência, cerca de 600 mil clientes de 60 municípios do Agreste e Litoral foram impactados e tiveram o fornecimento interrompido.  

Municípios afetados em Pernambuco
Abreu e Lima
Água Preta
Águas Belas
Amaraji
Barra de Guabiraba
Belém de Maria
Bezerros
Bom Conselho
Bom Jardim
Bonito
Buíque
Cabo de Santo Agostinho
Carpina
Caruaru
Casinhas
Catende
Chã de Alegria
Chã Grande
Cortes
Feira Nova
Gameleira
Glória do Goitá
Gravatá
Iatí
Igarassu
Ipojuca
Itaíba
Itamaracá
Jaboatão dos Guararapes
Jaqueira
João Alfredo
Joaquim Nabuco
Lagoa do Carro
Lagoa dos Gatos
Lajedo
Limoeiro
Machados
Maraial
Moreno
Olinda
Orobó
Palmares
Paranatama
Passira
Paulista
Pedra
Pombos
Recife
Ribeirão
Rio Formoso
Sairé
Salgadinho
Saloá
São Joaquim do Monte
São Lourenço
Sirinhaém
Tamandaré
Terezinha
Tupanatinga
Vitória de Santo Antão
Xexéu

Até o momento, os relatos são de oscilações no fornecimento nos seguintes estados:

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou que o apagão foi causado por uma "perturbação de grande porte" no Sistema Interligado Nacional. Segundo a pasta, a ocorrência teve início em um incêndio em reator na Subestação de Bateias, no Paraná, que desligou toda a subestação de 500 kV e desinterligou outras regiões, em contingência severa.

Confira a nota completa: 
A Neoenergia Pernambuco informa que, na madrugada desta terça-feira (15), uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) afetou o suprimento de energia em diversos estados brasileiros. Em Pernambuco, o desligamento foi registrado entre 0h31 à 1h10, impactando 19 subestações e interrompendo o fornecimento de energia para cerca de 600 mil clientes, de 60 municípios do agreste e litoral.

Mais informações sobre as causas da ocorrência devem ser disponibilizadas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).

