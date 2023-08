A- A+

BLEACUTE Apagão deixa o Recife, cidades de Pernambuco e mais de 20 estados sem energia Segundo a Neoenergia, houve "ocorrência de grande porte" no Sistema Interligado Nacional

Um apagão deixou parte do Recife, da Região Metropolitana e de cidades de mais de 20 estados do Brasil, como Piauí, Bahia, Acre, Amapá, Maranhão, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina e Paraíba e o Distrito Federal sem energia, na manhã desta terça-feira (15). Ainda não há informações sobre o que teria causado a paralisação no abastecimento.

Os relatos de queda de energia começaram por volta das 8h30. Em algumas regiões, ainda não foi restabelecida.

Por meio de nota, a Neoenergia informou que "uma ocorrência de grande porte no Sistema Interligado Nacional (SIN) afetou o suprimento de energia em diversos estados brasileiros".

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) afirmou que a queda aconteceu por causa da abertura da interligação Norte/Sudeste.

Nas redes sociais, usuários relatam a falta de energia. Em Pernambuco, há informações sobre apagão em diversos bairros do Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes.

Dados em tempo real do ONS mostram a queda na distribuição de energia. Às 8h40, alcançou mínimo de 54.383,7 MW. Dez minutos antes, às 8h30, o sistema havia chegado ao pico no dia de 73.484,4 MW. O sistema ainda não foi restabelecido totalmente e às 9h21 chegou a 61.400,2 MW.

