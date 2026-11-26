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Brasil Apagão deixa sem energia bairros de Manaus e cidades do interior de AM, PA e RR ONS apura causas da ocorrência. Fornecimento começou a ser restabelecido de forma gradual

Um apagão afetou bairros de Manaus e municípios do interior do Amazonas na tarde desta quinta-feira. A interrupção no fornecimento de energia também atingiu cidades de Roraima e do oeste do Pará.

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o desligamento das linhas de transmissão de 500 kV Jurupari/Oriximiná C1 e C2 ocorreu às 16h35, no horário de Brasília. A ocorrência provocou a interrupção total das cargas nas áreas de Manaus e Roraima, com 2.027 megawatts (MW) afetados. Desse total, 1.719 MW correspondiam a Manaus e 308 MW a Roraima.

O processo de recomposição das cargas começou às 17h04, com a atuação das equipes do ONS e dos agentes envolvidos. Segundo o operador, os trabalhos seguem em andamento para restabelecer o fornecimento com segurança e no menor tempo possível. As causas da ocorrência estão sendo apuradas.

O Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) acompanham o processo de retomada do serviço junto ao ONS.

Moradores de Manaus relataram falta de energia em bairros como Centro, Alvorada, Aleixo e Adrianópolis. No interior do Amazonas, foram registradas interrupções em municípios como Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Parintins, Itacoatiara, Silves e Itapiranga.

Em Roraima, a interrupção atingiu os 15 municípios do estado, segundo a Âmbar Energia, responsável pelo fornecimento de energia na região. A empresa atribuiu o problema a um desligamento intempestivo no Sistema Interligado Nacional (SIN), registrado às 15h35.

No oeste do Pará, cerca de 110 mil clientes de sete municípios também tiveram o fornecimento interrompido. Foram afetadas as cidades de Oriximiná, Óbidos, Alenquer, Monte Alegre, Curuá, Prainha e Juruti, de acordo com a Equatorial Pará.

A concessionária informou que a ocorrência acionou automaticamente o Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), mecanismo de proteção que realiza desligamentos preventivos para preservar a estabilidade do sistema elétrico. Mesmo com a atuação do dispositivo, o sistema de transmissão não conseguiu se recuperar, interrompendo o fornecimento nos pontos de conexão com a rede de distribuição em Oriximiná e Juruti.

A Âmbar Energia informou que a recomposição do sistema é coordenada pelo ONS e que a normalização ocorre de forma gradual, para proteger os equipamentos da rede e dos consumidores.

Moradores de Manaus também relataram dificuldades para acessar serviços de telefonia móvel das operadoras TIM, Claro e Vivo.

(Com informações do g1)

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