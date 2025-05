A- A+

EUROPA Apagão em Portugal e Espanha é registrado por satélites da Nasa no espaço Imagens revelam escuridão e restauração gradual da rede elétrica em Portugal e Espanha após blecaute do dia 28 de abril

Satélites da Nasa captaram, do espaço, a extensão do apagão que atingiu Portugal e Espanha no dia 28 de abril, afetando amplamente a distribuição de energia elétrica em toda a Península Ibérica. As imagens, divulgadas nesta segunda-feira pela Agência Espacial Europeia (ESA), mostram não apenas a escuridão em várias regiões, mas também a progressiva restauração do fornecimento ao longo da noite.

Embora o blecaute tenha ocorrido principalmente durante o dia, os registros noturnos foram essenciais para documentar a magnitude da falha elétrica. Segundo a ESA, os satélites Suomi-NPP, NOAA-20 e NOAA-21, operados pela NASA, sobrevoaram a região seis vezes entre o anoitecer e o amanhecer, oferecendo uma sequência cronológica da recuperação do sistema.



“As seis imagens ilustram a cronologia e a cartografia do apagão, desde as primeiras órbitas ao anoitecer até à recuperação quase completa por volta das 5h da manhã. Foi uma noite praticamente sem nuvens”, detalhou a ESA em comunicado oficial.

Ao aplicar algoritmos noturnos desenvolvidos pela NASA, pesquisadores conseguiram identificar zonas escuras e iluminadas com precisão. “As grandes manchas verdes que aparecem de repente e desaparecem gradualmente indicam ausência de luz. Já as áreas brancas mostram regiões com fornecimento estável de eletricidade”, explicou Alejandro Sánchez de Miguel, pesquisador do Instituto de Astrofísica da Andaluzia (IAA-CSIC), citado pela ESA.

A distribuição dos pontos nas imagens é compatível com os relatórios das operadoras de energia, que apontaram uma recuperação gradual do fornecimento ao longo da noite. Enquanto algumas áreas voltaram à normalidade rapidamente, outras permaneceram na escuridão por várias horas.

Veja também