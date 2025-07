Apagão generalizado paralisa transporte e deixa República Tcheca sem energia

A- A+

Um apagão atingiu vastas regiões da República Tcheca, provocando graves transtornos principalmente na capital, Praga, durante a tarde desta sexta-feira. O evento afetou não apenas milhares de residências, mas também interrompeu o transporte público e deixou pessoas presas em elevadores.

De acordo com a concessionária estatal ČEPS, o problema teve origem em uma falha no equipamento de comutação em Chodov, distrito ao sul de Praga, informa os jornais locais. A paralisação deixou sem energia elétrica não só a capital, mas também áreas das regiões da Boêmia do Norte (KhárnoVýchodní) e de Ústí, incluindo cidades como Ústí nad Labem e Teplice, além de incidentes localizados em Liberec, Jablonec e Česká Lípa.

Em Praga, o fornecimento foi interrompido em vários bairros, em especial no centro, Spořilov e Jižní Město. O apagão causou paralisação completa das três linhas do metrô (A, B e C), assim como de tram, ônibus elétricos e bondes. Autoridades de resgate registraram diversos chamados para retirar pessoas presas em elevadores residenciais e comerciais.

Segundo o operador da rede de transporte municipal, as linhas do metrô já voltaram a operar (com exceção de ajustes pontuais, como a linha A não parando em Želivského), e a maior parte do sistema acima do solo está sendo gradualmente restabelecida. Ainda assim, a Companhia de Transportes de Praga (DPP) orienta os passageiros a adotarem rotas alternativas enquanto técnicos trabalham no restabelecimento completo do serviço.

O fornecimento de energia vem sendo retomado de forma gradual, mas ainda não há previsão oficial para a normalização total. A concessionária de energia local, Pražská energetika (PRE), informou que equipes técnicas seguem atuando para conter os impactos e que a extensão do apagão continua incerta.

