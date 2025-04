A- A+

Apagão na Espanha pode ter relação com ao menos cinco mortes no país Casos foram relatados pelos serviços de emergência espanhóis e pela imprensa local

Ao menos cinco pessoas morreram na Espanha em circunstâncias que podem estar relacionadas ao apagão massivo que atingiu a Península Ibérica na segunda-feira, anunciaram serviços de emergência espanhóis nesta terça, após a normalização da distribuição de energia no país e em Portugal.

Três pessoas de uma mesma família morreram na cidade de Taboadela, na região da Galícia, noroeste do país. De acordo com um comunicado emitido pelo serviço de emergência do governo regional, as vítimas eram todas idosas e tinham "necessidades especiais".

"Uma vez no interior do imóvel, os agentes descobriram um gerador que havia sido emprestado para ajudar uma das vítimas, que precisava de uma máquina de oxigênio", diz o comunicado. "As mortes das três pessoas foram confirmadas e uma alta concentração de monóxido de carbono foi detectada no ar".



A mídia espanhola relatou outras mortes. Em Madri, uma mulher morreu em um incêndio iniciado por uma vela, o que pode ter uma ligação direta com o apagão. Em Alzira, na região de Valência, uma mulher de 46 anos morreu após uma máquina de oxigênio parar de funcionar ela falta de energia.

Contatado pela AFP, o governo espanhol não pôde confirmar essas mortes, já que os serviços de emergência na Espanha estão sob a jurisdição dos governos regionais.

