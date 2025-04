A- A+

SEM ENERGIA Apagão na Europa gera caos no transporte público e afeta linhas telefônicas nesta segunda (28) Pessoas estão presas no metrô de Portugal, semáforos foram afetados e geram transtorno

Um apagão de grandes proporções deixou moradores de Portugal e de outros países europeus sem energia na manhã desta segunda-feira (28). Relatos nas redes sociais apontam que a falha também afeta França, Polônia e Finlândia.



Segundo jornais locais, o problema se espalhou pela Península Ibérica, impactando ainda linhas telefônicas, semáforos e o metrô, onde usuários ficaram presos. Relatos nas redes sociais apontam que a falha também afeta França, Polônia e Finlândia.

De acordo com o jornal espanhol El País, o Instituto Nacional de Segurança Cibernética (INCIBE) também está investigando a situação para verificar se se trata de um ataque cibernético, embora ainda não tenha chegado a uma conclusão. Segundo o ministro português Manuel Castro Almeida, "há essa possibilidade, mas não está confirmada".

— Sei que abrange vários países da Europa - Portugal, Espanha, França e Alemanha e creio que também Marrocos — disse referiu Castro Almeida à RTP 3.

A concessionária espanhola Red Elétrica confirmou a falha no país. Foram ativados planos de reposição do fornecimento de energia elétrica em colaboração com as empresas do setor. "As causas estão sendo analisadas e todos os recursos estão sendo mobilizados para solucionar o problema", declarou a empresa. No país, o blecaute afetou diversas cidades como Madri, Sevilha, Granada, Málaga e Cádiz.

Segundo jornal português SIC, há pessoas presas dentro de vagões de metrô e hospitais começam a enfrentar problemas com a ausência de energia.



Semáforo apagado em Madri, na Espanha, com o apagão desta segunda (25) - Foto: Oscar Del Pozo/AFP

Faculdades como o Centro de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa já funcionam apenas com geradores. Já o Diário de Notícias indica que o grupo que liga todos os fornecedores de energia em Portugal já reportou a situação ao Centro Nacional de Cibersegurança.

Cidadãos de Andorra e de partes da França que fazem fronteira com a Espanha também relataram ter sido afetados pelo apagão. Outras interrupções foram relatadas até mesmo na Bélgica, de acordo com as informações mais recentes.

Em Madri, foi ativado o Plano Municipal de Emergência (PEMAM) na fase de emergência (situação operacional 1) para coordenar ações motivadas pela queda de energia que afeta a cidade. Ainda na cidade, o jogo entre Dimitrov e Fearnely precisou ser paralisado porque uma câmera ficou parada em cima da quadra devido à falta de eletricidade. A partida estava no segundo set quando precisou ser paralisado.

