Apagão na Europa: Centro de Segurança de Portugal descarta possibilidade de ciberataque, diz jornal

O apagão que afeta Portugal, Espanha e parte da Europa tinha a possibilidade de ter sido causado por um ciberataque. No entanto, de acordo com fonte oficial do Centro Nacional de Cibersegurança português, “não foram identificados até ao momento indícios que apontem para um ciberataque” no apagão geral desta segunda-feira, afirmou o jornal local SiC. Linhas telefônicas e semáforos foram afetados.

A hipótese foi levantada pelo ministro português Manuel Castro Almeida. "Há essa possibilidade, mas não está confirmada", falou antes de ser descartada. Relatos nas redes sociais apontam que a falha também afeta França, Polônia e Finlândia.

— Sei que abrange vários países da Europa - Portugal, Espanha, França e Alemanha e creio que também Marrocos. (...) Coisa em grande escala que, pela dimensão que tem, é compatível com um ciberataque. Mas é uma informação não confirmada — disse ele à "RTP". O governo português também criou um grupo de trabalho para acompanhar o apagão e aponta que o problema parece ter tido origem fora de Portugal.

Segundo jornais locais, o problema se espalhou pela Península Ibérica, impactando ainda linhas telefônicas, semáforos e o metrô, onde usuários ficaram presos.

A Polícia de Segurança Pública de Portugal aumentou o efetivo de agentes nas ruas para ajudar a solucionar o caos no trânsito da capital portuguesa. O porta-voz do órgão disse à Lusa que policias e bombeiros estão prestando apoio no metrô e em prédios onde moradores ficaram presos em elevadores.

O Governo espanhol convocou uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, órgão responsável por assistir o Presidente do Governo na direção da política de Segurança Nacional e do Sistema de Segurança Nacional.

A concessionária espanhola Red Elétrica confirmou a falha no país. Foram ativados planos de reposição do fornecimento de energia elétrica em colaboração com as empresas do setor. "As causas estão sendo analisadas e todos os recursos estão sendo mobilizados para solucionar o problema", declarou a empresa.



No país, o blecaute afetou diversas cidades como Madri, Sevilha, Granada, Málaga e Cádiz. Distribuidora de energia espanhola afirmou que o restabelecimento do fornecimento de energia pode levar de 6 a 10 horas.

Em Madri, foi ativado o Plano Municipal de Emergência (PEMAM) na fase de emergência (situação operacional 1) para coordenar ações motivadas pela queda de energia que afeta a cidade. Ainda na cidade, o jogo entre Dimitrov e Fearnely precisou ser paralisado porque uma câmera ficou parada em cima da quadra devido à falta de eletricidade. A partida estava no segundo set quando precisou ser paralisado.

