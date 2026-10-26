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África

Apagões em massa no Sudão por ataques paramilitares a estações elétricas

Ação atingiu instalações nos estados de Al Jazira, Gedaref e Nilo Branco, todos sob controle do Exército que, desde abril de 2023, combate seus antigos aliados das FAR

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Apagões em massa no Sudão por ataques paramilitares a estações elétricasApagões em massa no Sudão por ataques paramilitares a estações elétricas - Foto: Reprodução Redes/X @DrTedros

As Forças de Apoio Rápido (FAR), um grupo paramilitar do Sudão em conflito com o Exército, lançaram nesta segunda-feira (26) um ataque coordenado com drones contra cinco estações elétricas, provocando apagões em massa no país, informou uma autoridade do governo à AFP.

A ação atingiu instalações nos estados de Al Jazira, Gedaref e Nilo Branco, todos sob controle do Exército que, desde abril de 2023, combate seus antigos aliados das FAR.

As Nações Unidas têm alertado repetidamente que os ataques frequentes a centrais elétricas ameaçam a saúde e os serviços essenciais para milhões de pessoas no país, que já enfrenta uma das piores crises de fome no mundo.

"Meu filho é diabético. A insulina dele precisa ser mantida na geladeira", disse Babiker Yussef, um morador do estado de Gedaref que estava sem energia elétrica.

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"Não fazemos ideia de quando a eletricidade vai voltar", explicou por telefone o homem, que teme não conseguir adquirir novos medicamentos caso os que possui estraguem.

O país tem sofrido cortes de energia elétrica por vários dias, em decorrência de ataques anteriores de grupos paramilitares contra usinas elétricas e barragens hidrelétricas.

Atualmente, a guerra neste país africano é travada principalmente por meio de drones, com ambos os lados lançando ataques sofisticados que matam dezenas de civis de uma só vez.

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