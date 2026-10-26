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África Apagões em massa no Sudão por ataques paramilitares a estações elétricas Ação atingiu instalações nos estados de Al Jazira, Gedaref e Nilo Branco, todos sob controle do Exército que, desde abril de 2023, combate seus antigos aliados das FAR

As Forças de Apoio Rápido (FAR), um grupo paramilitar do Sudão em conflito com o Exército, lançaram nesta segunda-feira (26) um ataque coordenado com drones contra cinco estações elétricas, provocando apagões em massa no país, informou uma autoridade do governo à AFP.

A ação atingiu instalações nos estados de Al Jazira, Gedaref e Nilo Branco, todos sob controle do Exército que, desde abril de 2023, combate seus antigos aliados das FAR.

As Nações Unidas têm alertado repetidamente que os ataques frequentes a centrais elétricas ameaçam a saúde e os serviços essenciais para milhões de pessoas no país, que já enfrenta uma das piores crises de fome no mundo.

"Meu filho é diabético. A insulina dele precisa ser mantida na geladeira", disse Babiker Yussef, um morador do estado de Gedaref que estava sem energia elétrica.

"Não fazemos ideia de quando a eletricidade vai voltar", explicou por telefone o homem, que teme não conseguir adquirir novos medicamentos caso os que possui estraguem.

O país tem sofrido cortes de energia elétrica por vários dias, em decorrência de ataques anteriores de grupos paramilitares contra usinas elétricas e barragens hidrelétricas.

Atualmente, a guerra neste país africano é travada principalmente por meio de drones, com ambos os lados lançando ataques sofisticados que matam dezenas de civis de uma só vez.

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