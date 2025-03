A- A+

TARDE ESPECIAL Apaixonado pelo metrô, menino com autismo ganha festa de aniversário temática em trem no Recife Erick comemorou 6 anos com uma festa especial entre trilhos e vagões

O Metrô do Recife se transformou no cenário de uma festa mais do que especial. Erick, um menino de 6 anos diagnosticado com o nível 1 do Transtorno do Espectro Autista (TEA), comemorou seu aniversário de uma maneira única, na Estação Recife.

Apaixonado pelo metrô, o pequeno viveu um dia inesquecível rodeado de trilhos e vagões, que fazem parte do seu mundo e da sua alegria.

O aniversário de Erick foi na última quinta-feira (27), e a festa aconteceu na tarde desse domingo (30). Parentes das famílias da mãe e do pai participaram.

A decoração da festa, como não podia deixar de ser, foi toda temática: em meio aos docinhos, salgados e bolo, estavam estampadas fotos dos trens e bexigas com as cores dos vagões enfeitaram a tarde.

Erick ganhou até uma camisa personalizada igual às usadas pelos funcionários da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Mãe de Erick, Lucélia Daiana, de 25 anos, contou à Folha de Pernambuco que a paixão do filho pelo metrô surgiu das viagens constantes nos trens, nos deslocamentos entre as casas dela e do pai do menino.

"A gente é daqui do Recife, da Caxangá. E a família do pai dele é de Jaboatão. Então, o melhor transporte que a gente pega direto é o metrô. Bem dizer, todo final de semana ele ia para Jaboatão, ficar com a vó, ficar com o pai, ficava para lá e para cá. Ele pegou essa obsessão apaixonante pelo metrô, até hoje, desde pequenininho", explicou a mãe.

Lucélia disse, ainda, que teve a ideia de fazer a festa e foi em busca de viabilizar o momento. "Eu tive essa ideia ano passado e botei isso na minha cabeça de que eu ia correr atrás até conseguir fazer uma festinha para ele no metrô", acrescentou.

Perto da data do aniversário de Erick, a mãe foi então até a Estação Coqueiral, onde foi orientada sobre o processo para pedir a comemoração no trem. Depois, ela precisou ir à Central da CBTU, na Estação Werneck.

"Fiz o pedido oficial e mandaram eu esperar, dei meu número de contato. Fiquei esperando e mandando mensagem pelo Instagram do Metrô. A avó de Erick tem um amigo que é maquinista, fiz o mesmo pedido para ver se ele conseguia me ajudar e ele conseguiu", acrescentou Lucélia.

No dia da festa, Erick ficou muito feliz, segundo a mãe. "Assim que ele chegou, ele ficou abismado, ficou procurando o metrô. Quando chegou mais na frente, começou a chorar, só queria ficar na cabine, queria que o metrô andasse, o maquinista fez o metrô andar", lembrou.

Emocionada, Lucélia afirmou que ficou feliz com o sonho realizado do filho e até chorou ao receber mensagens depois do momento.

"Até agora, minha ficha ainda não caiu. Na hora eu não chorei não, mas depois eu chorei muito por causa das mensagens que o pessoal ficou mandando para mim. É inacreditável isso, muito inacreditável. Eu nem acredito que eu consegui isso, porque eu mandei mensagem, eu ligava e como estava demorando muito, eu pensava que não ia acontecer. Quando ligaram para mim no dia 11, confirmando, eu fiquei muito feliz e só tenho a agradecer", finalizou a mãe.

Gerente de Comunicação do Metrô do Recife, Salvino Gomes disse que a festa foi engrandecedora para os trabalhadores que fazem a companhia.

"A ideia foi colocada em prática e todos que fazem parte de operação do sistema, como também o pessoal da administração, todo mundo abraçou a causa de uma maneira espontânea", celebrou, comemorando que Erick teve um sonho realizado.

"Esse evento foi um presente para todos nós, que fazemos a CBTU no seu dia a dia", completou Salvino Gomes.

Veja também