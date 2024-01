Aparelhos auditivos podem ajudar pessoas surdas a viver mais, diz estudo

A- A+

A perda auditiva é um problema de saúde pública que afeta cada vez mais pessoas no mundo. A OMS prevê que até 2050, cerca de 2,5 bilhões de pessoas – ou seja, uma em cada quatro pessoas – terão algum grau de perda auditiva. Se há alguns anos era um problema que afetava principalmente os idosos, agora a idade média começou a diminuir, devido à exposição prolongada ao ruído, especialmente nas grandes cidades.

No entanto, embora muitos tenham problemas auditivos, apenas cerca de 39% utilizam aparelhos para melhorar a audição, segundo dados da Associação Nacional de Profissionais de Saúde Auditiva de Espanha (ANA).

“É um grande erro não usar aparelhos auditivos, pois seu uso pode melhorar significativamente a expectativa de vida”, diz Janet Choi, otorrinolaringologista do Keck Institute of Medicine da University of Southern California. Choi é autora de um estudo publicado esta quinta-feira na revista The Lancet Healthy Longevity que analisa a associação entre o uso de aparelhos auditivos e a mortalidade nos Estados Unidos.

Na verdade, adultos com perda auditiva que usam aparelhos auditivos regularmente têm um risco de mortalidade 25% menor do que aqueles que nunca os usam. “Estes resultados são promissores porque sugerem que os aparelhos auditivos podem desempenhar um papel protetor na saúde das pessoas e prevenir mortes prematuras”, explica Choi.

Estudos anteriores indicaram que a perda auditiva não tratada pode levar à diminuição da longevidade, além de outros efeitos adversos, como isolamento social e depressão. Na verdade, a surdez é o principal fator de risco para demência na meia-idade. No entanto, há poucas pesquisas sobre se o uso de aparelhos auditivos pode reduzir o risco de morte. Segundo os autores, este estudo é a análise mais abrangente até o momento sobre como a perda auditiva e o uso de aparelhos afetam a mortalidade nos Estados Unidos, onde apenas uma em cada 10 pessoas que precisam desses dispositivos os utilizam.



“Existem muitas barreiras associadas aos aparelhos auditivos. O custo e a falta de cobertura de seguro saúde são fatores importantes. Mas também há muito estigma associado à perda auditiva e ao seu uso”, reconhece Choi, que nasceu com perda auditiva no ouvido esquerdo, mas só usou um aparelho aos 30 anos, quando finalmente encontrou aparelhos que funcionou efetivamente para ela. “Muitas pessoas consideram a perda auditiva uma deficiência que não querem mostrar aos outros que estão usando aparelhos auditivos. Mas acho que essa é uma condição em que você recebe mais ajuda e tem melhor qualidade de vida quando conta para familiares e amigos que tem perda auditiva”, insiste.

Para este estudo, Choi e sua equipe analisaram dados coletados pela Pesquisa Nacional de Exame de Saúde e Nutrição, realizada entre 1999 e 2012. Eles se concentraram em aproximadamente 10 mil adultos com mais de 20 anos que haviam feito testes de audiometria, que servem para calcular a capacidade auditiva, e que responderam a uma pesquisa sobre o uso de aparelhos auditivos. Entre eles, identificaram um total de 1.863 adultos com perda auditiva.

No entanto, apenas 237 pessoas relataram ser usuários regulares de aparelhos auditivos, o que significa que usaram esses aparelhos pelo menos uma vez por semana, durante cinco horas ou durante metade do tempo em que estavam acordados. O restante grupo afirmou nunca ter utilizado esses dispositivos, ou que os utilizava menos de uma vez por mês.

Com base nestes dados, e depois de monitorar a taxa de mortalidade dos participantes durante uma década, os investigadores descobriram que as pessoas que usavam aparelhos auditivos regularmente tinham um risco 25% menor de morrer do que aquelas que nunca os usaram. Eles também descobriram que não há diferença no risco de morte entre aqueles que usam aparelhos auditivos ocasionalmente e aqueles que nunca os usam, sugerindo que usar aparelhos auditivos apenas algumas vezes pode não ser suficiente para viver mais.

Comprometimento cognitivo

Embora o estudo não explore as razões pelas quais os aparelhos auditivos podem ajudar aqueles que deles necessitam a melhorar a sua esperança de vida, numerosos estudos recentes associam o uso destes dispositivos a uma redução nos níveis de depressão e demência.

“As melhorias na saúde mental e cognitiva que acompanham uma melhor audição podem promover uma saúde geral mais robusta, o que por sua vez pode prolongar a esperança de vida”, observa o autor.

Outra possível explicação é a relação entre perda auditiva e síndrome da fragilidade, doença associada ao envelhecimento e caracterizada por acentuada vulnerabilidade em idosos que sofrem deterioração física e cognitiva. Nessa linha, Luis Lassaletta, presidente da comissão de Otologia da Sociedade Espanhola de Otorrinolaringologia, reconhece a relevância deste estudo por sua capacidade de relacionar a perda auditiva com a maior fragilidade de quem a sofre.

“Nas pessoas idosas, a perda auditiva representa uma deterioração em muitos aspectos da sua qualidade de vida e especialmente do seu estado cognitivo”, insiste Lassaletta. “Este estudo sugere que, dependendo do grau de perda, é possível reverter essa deterioração com aparelhos auditivos ou implantes cocleares não só para melhorar a qualidade de vida, mas também para melhorar ou reduzir a mortalidade.”

No entanto, reconhecem os autores do estudo, existem certas limitações e preconceitos que não foram possíveis de eliminar e que podem afetar os resultados da investigação. Por exemplo, o nível socioeconômico dos participantes, que é um fator relevante na hora de poder pagar um aparelho auditivo.

“É razoável supor que as classes mais favorecidas utilizem aparelhos auditivos com maior frequência devido ao seu alto custo, especialmente em países sem sistema público de saúde como os Estados Unidos”, reconhece Jacinto García Lorenzo, chefe do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital del Mar de Barcelona, que está cauteloso com os resultados do estudo. “Mesmo assim, a linha geral da pesquisa confirma algo que já sabemos, que é que o uso de próteses auditivas melhora a conexão auditiva com o mundo exterior, e, portanto, melhora também a qualidade de vida das pessoas que as utilizam", afirma.

