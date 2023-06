Incêndio atinge apartamento no décimo andar de prédio em Boa Viagem

A- A+

Um apartamento no décimo andar do edifício Prefeito Augusto Lucena, na avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, pegou fogo no começo da tarde desta terça-feira (20). Não houve vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 14h, o acidente se iniciou na cozinha, e as chamas atingiram a geladeira, a máquina de lavar, materiais da cozinha e o teto de gesso.

A equipe de profisisonais controlou as chamas e evitou que demais cômodos fossem atingidos.

Bombeiros e moradores em frente ao prédio | Foto: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco

Moradora do prédio, Katia Tavares percebeu o incêndio após sentir um mau cheiro.

"Senti como se fosse o cheiro de fio queimado. E aí, olhei pela janela e não vi nada. Continuei a almoçar e, de repente, vimos o bombeiro. Desci imediatamente pela escada, que é mais seguro. Não tinha ninguém no apartamento, tava fechado. Os bombeiros foram muito ágeis. Foi tudo muito rápido", relata.

Nenhum morador ficou ferido. Até o fechamento desta matéria, não se sabe o que pode ter provocado o incêndio.

