Apartamento onde meninos morreram em incêndio é interditado pela Defesa Civil do Recife
Incêndio atingiu o apartamento 204 de um dos blocos do Residencial Ignêz Andreazza
A Defesa Civil do Recife interditou o apartamento onde duas crianças morreram na madrugada nesta quinta-feira (19), no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife.
O incêndio atingiu o apartamento 204 de um dos blocos do Residencial Ignêz Andreazza. No imóvel, segundo os técnicos do órgão, não foi identificado comprometimento estrutural.
Apesar disso, trincas, rachaduras e portas danificadas foram verificadas e, por esse motivo, o local ficará interditado até que sejam feitos os serviços de recuperação, que deverá ser feito por profissional habilitado.
Além do apartamento onde o incêndio ocorreu, no imóvel do piso inferior, mais precisamente o de número 104, foi identificada forte infiltração devido ao acúmulo da água usada para apagar o fogo. Os moradores dessas unidades foram orientados a permanecer na casa de familiares.
"A população deve acionar a Defesa Civil pelos telefones 0800-0813400 e 3036-4873, ou pelo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e acontece 24h por dia", destacou o órgão.
Muito entulho
Em entrevista à imprensa ao final do trabalho no local, o perito do Instituto de Criminalística (IC) André Amaral informou que havia muito entulho e materiais eletrônicos no apartamento.
"Muito entulho, você tem que sair por cima derrubando geladeira, televisão. Acumulador mesmo. [...] Os moradores deveriam denunciar. Não dá para dizer se foi criminoso, mas tem culpa nessa situação", afirmou o profissional.
Informações iniciais apontam que um dos moradores do imóvel atuava como técnico em eletrônica.
"O local é totalmente irregular, cheio de entulho acumulado, e há um risco iminente de incêndio. Na situação que estava, não sei como não aconteceu antes. Se não fosse a equipe do Corpo de Bombeiros ali, o prédio viria abaixo", destacou o perito.
Ainda de acordo com André Amaral, devido à grande quantidade de entulhos, ainda não foi possível definir a causa do incêndio.
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"É tanto entulho que você não tem elementos para dizer exatamente onde começou [...] Depois do incêndio, tem celular tocando. Tem tanto material eletrônico lá que qualquer coisa era fonte de incêndio iminente", destacou o perito.
O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Paulo Roberto informou que as crianças vítimas do incêndio estavam no quarto e não conseguiram sair.
"O que pôde fazer foi feito, tendo em vista que é um apartamento muito cumulativo. Muitos materiais eletroeletrônicos dentro do apartamento. Se ele [incêndio] se alastrasse para a sala, seria até pior a situação. O que foi observado pela equipe que chegou primeiro é que as crianças estavam no quarto, sem condições de sair e, infelizmente, vieram a óbito", relatou o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, que enviou seis viaturas ao local e realizou o trabalho de rescaldo, já finalizado.
Entenda o caso
Na madrugada desta quinta-feira (19), por volta das 3h58, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para uma ocorrência de incêndio no Residencial Ignêz Andreazza, no bairro de Areias.
No local, foram encontrados os corpos carbonizados das crianças, de 9 e 11 anos. Além disso, três outras pessoas foram atendidas: a mãe, o pai e avô das vítimas, e socorridas ao Hospital da Restauração, na área central do Recife.
Posteriormente, o pai teve alta da unidade de saúde. Já a mãe dos meninos, de 44 anos, e o avô, de 78, seguem internados "com quadros de saúde estáveis".
Em solidariedade aos dois meninos que morreram no incêndio, a escola onde eles estudavam e a mãe das vítimas trabalha cancelou as aulas desta quinta-feira (19).
Em nota divulgada nas redes sociais, o Colégio Visão lamentou a morte dos estudantes Antônio Emanuel de Paula Magalhães, de 9 anos, e Rodrigo Magalhães de Lira Junior, de 11 anos.