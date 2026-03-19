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Ignêz Andreazza Apartamento onde meninos morreram em incêndio é interditado pela Defesa Civil do Recife Incêndio atingiu o apartamento 204 de um dos blocos do Residencial Ignêz Andreazza

A Defesa Civil do Recife interditou o apartamento onde duas crianças morreram na madrugada nesta quinta-feira (19), no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife.



O incêndio atingiu o apartamento 204 de um dos blocos do Residencial Ignêz Andreazza. No imóvel, segundo os técnicos do órgão, não foi identificado comprometimento estrutural.



Apesar disso, trincas, rachaduras e portas danificadas foram verificadas e, por esse motivo, o local ficará interditado até que sejam feitos os serviços de recuperação, que deverá ser feito por profissional habilitado.



Além do apartamento onde o incêndio ocorreu, no imóvel do piso inferior, mais precisamente o de número 104, foi identificada forte infiltração devido ao acúmulo da água usada para apagar o fogo. Os moradores dessas unidades foram orientados a permanecer na casa de familiares.



"A população deve acionar a Defesa Civil pelos telefones 0800-0813400 e 3036-4873, ou pelo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e acontece 24h por dia", destacou o órgão.



Muito entulho

Em entrevista à imprensa ao final do trabalho no local, o perito do Instituto de Criminalística (IC) André Amaral informou que havia muito entulho e materiais eletrônicos no apartamento.

Perito e bombeiro falaram sobre a situação do imóvel | Fotos: TV Globo/Reprodução

"Muito entulho, você tem que sair por cima derrubando geladeira, televisão. Acumulador mesmo. [...] Os moradores deveriam denunciar. Não dá para dizer se foi criminoso, mas tem culpa nessa situação", afirmou o profissional.

Informações iniciais apontam que um dos moradores do imóvel atuava como técnico em eletrônica.

"O local é totalmente irregular, cheio de entulho acumulado, e há um risco iminente de incêndio. Na situação que estava, não sei como não aconteceu antes. Se não fosse a equipe do Corpo de Bombeiros ali, o prédio viria abaixo", destacou o perito.

Ainda de acordo com André Amaral, devido à grande quantidade de entulhos, ainda não foi possível definir a causa do incêndio.

"É tanto entulho que você não tem elementos para dizer exatamente onde começou [...] Depois do incêndio, tem celular tocando. Tem tanto material eletrônico lá que qualquer coisa era fonte de incêndio iminente", destacou o perito.

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Paulo Roberto informou que as crianças vítimas do incêndio estavam no quarto e não conseguiram sair.

"O que pôde fazer foi feito, tendo em vista que é um apartamento muito cumulativo. Muitos materiais eletroeletrônicos dentro do apartamento. Se ele [incêndio] se alastrasse para a sala, seria até pior a situação. O que foi observado pela equipe que chegou primeiro é que as crianças estavam no quarto, sem condições de sair e, infelizmente, vieram a óbito", relatou o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, que enviou seis viaturas ao local e realizou o trabalho de rescaldo, já finalizado.

Entenda o caso

Na madrugada desta quinta-feira (19), por volta das 3h58, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para uma ocorrência de incêndio no Residencial Ignêz Andreazza, no bairro de Areias.

O pai dos garotos já teve alta, e a mãe segue internada | Foto: Redes Sociais/Reprodução

No local, foram encontrados os corpos carbonizados das crianças, de 9 e 11 anos. Além disso, três outras pessoas foram atendidas: a mãe, o pai e avô das vítimas, e socorridas ao Hospital da Restauração, na área central do Recife.

Posteriormente, o pai teve alta da unidade de saúde. Já a mãe dos meninos, de 44 anos, e o avô, de 78, seguem internados "com quadros de saúde estáveis".

Em solidariedade aos dois meninos que morreram no incêndio, a escola onde eles estudavam e a mãe das vítimas trabalha cancelou as aulas desta quinta-feira (19).

Em nota divulgada nas redes sociais, o Colégio Visão lamentou a morte dos estudantes Antônio Emanuel de Paula Magalhães, de 9 anos, e Rodrigo Magalhães de Lira Junior, de 11 anos.

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