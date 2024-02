A- A+

São Paulo Apartamento pega fogo em Campinas após explosões; há suspeita de que havia munições dentro do local Ao todo, 40 moradores foram evacuados do prédio

Um apartamento pegou fogo na noite de sábado (24), em Campinas após uma sequência de explosões no segundo andar do condomínio.

O caso foi registrado na rua Hércules Florence, que foi tomada por fumaça. Pela dificuldade no acesso, o Corpo de Bombeiros precisou realizar os procedimentos de resgate através de rapel - quatro pessoas foram resgatadas dessa forma, segundo a corporação.



Ao todo, 40 moradores foram evacuados do prédio, que foi interditado e passou por vistoria da Defesa Civil ainda na noite de sábado.

Não há previsão para autorização de retorno ao edifício. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) também esteve na ocorrência, mas nenhum dos moradores apresentou quadros graves em função do incidente.



As causas e circunstâncias que levaram ao incêndio serão investigadas pela Polícia Civil, já que há suspeita de que as explosões tenham sido causadas por munições mantidas dentro do apartamento.

