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sonegação Apartamentos de R$ 43 milhões, Ferraris e Lamborghinis: patrimônio de luxo de Ricardo Magro nos EUA Reportagem identificou nove imóveis, pelo menos 20 empresas e 13 veículos ligados ao empresário, à ex-mulher e à filha na Flórida e em outros estados americanos. Apenas os carros somam mais de R$ 25 milhões

Uma frota de carros de luxo avaliada em mais de R$ 25 milhões, dois apartamentos de frente para o mar que custam mais de R$ 43 milhões e uma casa em um condomínio de alto padrão.

Esse é parte do patrimônio identificado nos Estados Unidos ligado ao empresário Ricardo Magro, acusado de envolvimento em um esquema bilionário de sonegação de impostos no Brasil, que teria provocado uma dívida superior a R$ 50 bilhões aos cofres públicos.

Uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, identificou nove imóveis, pelo menos 20 empresas registradas e 13 veículos associados ao empresário, à ex-mulher, Alessandra Engel Magro, e à filha na região de Miami, na Flórida, e em outros estados americanos.

Entre os carros estão modelos de Ferrari, Lamborghini, Porsche e Rolls-Royce. Somados, os veículos ultrapassam R$ 25 milhões.

Oito dos 13 automóveis identificados estão registrados em um mesmo endereço, em Key Biscayne, ilha exclusiva no sul da Flórida.

No local, a família também mantém dois apartamentos de luxo, com quase 500 metros quadrados cada e avaliados em mais de R$ 43 milhões. Os imóveis ficam de frente para a praia.

A reportagem também localizou uma casa em um condomínio de alto padrão que aparece formalmente registrada em nome de uma imobiliária. No entanto, um acordo de separação de Magro e Alessandra, firmado em 2025 e obtido pelo Fantástico, indica que o imóvel ficou com o empresário.

Bens em nome da família

A investigação também identificou negócios ligados à família na Flórida. Um deles é um spa que comercializa e utiliza produtos da Amazônia. O estabelecimento funciona em um prédio e é administrado pela filha de Magro, de 21 anos, e pela ex-mulher do empresário.

Alessandra estava no local quando a equipe do Fantástico esteve no estabelecimento, mas não quis conceder entrevista.

Segundo o Ministério Público do Rio, a distribuição de bens e a utilização de empresas em nome de familiares e terceiros fariam parte de uma estrutura criada para afastar os vínculos formais de Magro com o patrimônio, embora ele continuasse usufruindo dos recursos.

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O empresário mora nos Estados Unidos há cerca de 11 anos. Além dos imóveis e veículos na Flórida, a reportagem encontrou empresas ligadas à família em outros estados americanos.

Usina de gás e mineração de bitcoins

Em Longview, no Texas, a equipe do Fantástico esteve em uma usina de processamento de gás adquirida, em 2020, pela J.Global Energy, empresa fundada pelo pai do empresário, João Manuel Magro.

Segundo a imprensa local, a negociação teria custado cerca de US$ 14 milhões.

Ex-funcionários, que pediram para não ser identificados por medo de represálias, afirmaram que Ricardo Magro era considerado o verdadeiro proprietário do negócio, apesar de a empresa aparecer formalmente como dona da estrutura.

Quando a equipe esteve no local, a usina estava praticamente vazia. O empreendimento, que contava com cerca de 50 funcionários quando foi comprado, tinha menos de 15 trabalhadores.

Os entrevistados também relataram problemas na operação e atrasos nos pagamentos a produtores.

Em Oklahoma, a reportagem localizou uma fazenda de mineração de bitcoins adquirida, em 2021, pela empresa Minefficiency Limitada, por US$ 450 mil, segundo comunicado da prefeitura de McAlester.

Pessoas que trabalharam ou inspecionaram o local relataram falhas frequentes nos equipamentos e problemas elétricos. Uma das entrevistadas levantou a suspeita de que a estrutura poderia ser utilizada para ocultar valores provenientes de lavagem de dinheiro.

A fazenda de mineração e a usina de processamento de gás mantêm escritórios no mesmo endereço.

Já em Houston, também no Texas, a equipe encontrou um prédio apontado nas investigações como uma espécie de central de empresas ligadas ao esquema. Em uma mesma sala, no 28º andar, funcionariam pelo menos 13 companhias.

Dívida bilionária e empresário foragido

Dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apontam que o grupo empresarial ligado a Ricardo Magro acumula R$ 50,5 bilhões em impostos não pagos.

Desse total, R$ 27,6 bilhões são atribuídos à Refit, antiga Refinaria de Manguinhos. Somente ao governo do Rio de Janeiro, a empresa deve R$ 14,4 bilhões.

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Em uma das investigações, a Receita Federal e a Agência Nacional do Petróleo identificaram um esquema em que combustíveis já prontos para consumo eram importados como se fossem petróleo bruto, com o objetivo de reduzir o pagamento de tributos. A fraude foi identificada após a apreensão de quatro navios.

Ricardo Magro e outras 18 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. O empresário está foragido desde maio.

A Justiça também decretou a prisão de familiares dele e de outros investigados.

O Ministério Público sustenta que o empresário manteve uma estrutura patrimonial e empresarial no exterior para continuar usufruindo de bens e recursos, apesar de não aparecer formalmente como proprietário de parte deles.

“A gente está falando de uma pessoa que escolhe não pagar imposto, apesar de ter um patrimônio bilionário nas suas contas”, afirmou ao Fantástico a promotora Renata Mello Chagas, do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeste), do Ministério Público do Rio.

A promotora também afirmou que Magro mantém a capacidade de garantir que o dinheiro continue sendo utilizado em benefício próprio.

O Ministério Público pediu a inclusão do empresário na lista de difusão vermelha da Interpol, mecanismo utilizado para auxiliar na localização de pessoas procuradas internacionalmente.

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