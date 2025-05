A- A+

arrecadação Apenas 1,8% do potencial de doações via IRPF foi destinado aos Fundos da Criança em Pernambuco No Recife, o desempenho ainda está abaixo do esperado

A campanha “Declare Proteção à Infância” busca mobilizar contribuintes a apoiar projetos voltados a crianças e adolescentes.

Mesmo com o potencial de arrecadar mais de R$ 153 milhões para ações em defesa da infância, Pernambuco registra números preocupantes na destinação de recursos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) aos Fundos da Criança e do Adolescente.

Até agora, o estado arrecadou apenas R$ 1,39 milhão, o que representa cerca de 1,8% do montante total estimado pela Receita Federal.

É uma escolha simples, sem custo extra, mas com um impacto imenso, afirma Rogério Morais, diretor executivo do Instituto Primeira Infância Plantar Amor (PIPA), que faz parte da campanha.

No Recife, o desempenho ainda está abaixo do esperado.

A cidade, que possui um potencial de arrecadação de mais de R$ 153 milhões, destinou apenas R$ 1,39 milhão até agora, o que corresponde a apenas 1,81% do total possível.

Outros municípios também mostram baixa mobilização, com exceção de algumas cidades do interior que vêm se destacando positivamente.

Arcoverde, por exemplo, lidera proporcionalmente: já arrecadou 66,27% do seu potencial, somando mais de R$ 629 mil em doações.

Em segundo lugar vem Belo Jardim, com 37,53% do potencial (R$ 189 mil arrecadados), seguido por Caruaru (13,4%), Gravatá (12,18%) e Limoeiro (10,26%).

Em termos de valores absolutos, após Recife, os maiores volumes de doação foram registrados em Petrolina (R$ 473 mil) e Paulista (R$ 335 mil), embora proporcionalmente esses municípios ainda estejam bem abaixo de seu potencial, na faixa de 7%.

“Não deixe passar a chance de fazer a diferença. Cada real destinado pode significar uma criança a mais protegida, acolhida, com acesso a direitos básicos. É um gesto simples, sem custo, mas que muda vidas. Precisamos do seu apoio agora”, reforça Rogério Morais.

A campanha “Declare Proteção à Infância”, iniciada em 17 de março pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), busca reverter esse cenário.

A ação, que segue até o fim do prazo para entrega da declaração do IR em 30 de maio, é fruto de uma grande mobilização entre instituições públicas e privadas para incentivar os contribuintes a destinarem até 3% do imposto devido para projetos voltados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Como doar

O procedimento é simples, não gera nenhum custo adicional e pode ser feito diretamente na hora de preencher a declaração do imposto de renda, desde que o contribuinte opte pelo modelo completo.

Veja o passo a passo:

1. No programa da Receita Federal, clique na aba “Doações Diretamente na Declaração”

2. Escolha a opção “Criança e Adolescente” e clique em “Novo”

3. Selecione se deseja doar para o fundo municipal, estadual ou nacional

4. Informe o valor (até 3% do imposto devido, calculado automaticamente pelo sistema)

5. Ao finalizar a declaração, imprima e pague o Darf gerado para efetivar a destinação

Os valores pagos por meio do Darf serão compensados na declaração. Se houver imposto a pagar, o valor será abatido. Caso haja restituição, o valor será acrescido ao montante a ser recebido.

