A- A+

SAÚDE Apenas 5 minutos por dia desse exercício já melhora a força muscular e a saúde mental, diz estudo Programa de quatro semanas com exercícios excêntricos revelou benefícios significativos, afirmam pesquisadores australianos

Um novo estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Edith Cowan (ECU), na Austrália, descobriu que apenas 5 minutos por dia de exercícios do tipo excêntricos já oferecem efeitos significativos para a saúde, como melhora da força muscular, da resistência e da saúde mental. Os achados foram publicados na revista científica European Journal of Applied Physiology.

O estudo avaliou o impacto de um programa de quatro semanas sobre a aptidão física, a composição corporal e a saúde física e mental de indivíduos sedentários. Os exercícios excêntricos utilizam o peso do próprio corpo e eram realizados em casa.

Movimentos do tipo focam nas contrações excêntricas, que alongam os músculos durante o esforço, como ao sentar-se lentamente em uma cadeira, alongando os músculos frontais da coxa enquanto sustentam o peso do corpo.





A sessão diária do programa, feita durante apenas 5 minutos, consistia em 10 repetições de agachamentos na cadeira, deitar e levantar da cadeira, flexões de braço na parede e elevações de calcanhar.

“Observamos melhorias significativas na força muscular, flexibilidade, resistência de força e saúde mental, sugerindo que até mesmo pequenas quantidades de exercício diário podem oferecer benefícios sustentáveis e perceptíveis em pessoas sedentárias”, afirma Ken Nosaka, professor da Escola de Ciências Médicas e da Saúde da ECU e autor do estudo, em comunicado.

Para ele, os resultados destacaram que os exercícios excêntricos “são muito eficazes para melhorar a aptidão física”. “Esse tipo de exercício também é mais acessível para a maioria das pessoas, pois utiliza apenas o peso corporal e elimina a necessidade de ir à academia. “Os exercícios excêntricos também podem ser distribuídos ao longo do dia, o que facilita a adesão para quem tem pouco tempo disponível”, continua.

Embora os resultados do estudo mostrem que há benefícios significativos com o plano de exercícios de cinco minutos por dia, efeitos ainda maiores podem ser alcançados com o aumento gradual da quantidade de tempo dedicado à atividade física, complementa o professor.

“As diretrizes recomendam 150 minutos de exercício por semana, mas esse número pode ser desanimador, especialmente para quem está começando. Usar cinco minutos por dia como ponto de partida e ir aumentando com o tempo permite que as pessoas percebam mais resultados. Cada contração muscular conta, mas é preciso ao menos dez repetições de cada exercício para obter algum resultado”.

Veja também