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educação Apenas cinco universidades brasileiras melhoram posição em ranking global de 2026; confira quais Cenário geral, no entanto, mantém declínio que já havia sido registrado no levantamento anterior

Apesar de um cenário predominantemente negativo para o ensino superior brasileiro, cinco universidades do país conseguiram melhorar sua posição no ranking global do Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR) de 2026, divulgado na segunda-feira (1).



Entre as instituições que avançaram estão a Universidade de Brasília (UnB), a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e a Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Os resultados representam um movimento na contramão da tendência nacional observada pelo levantamento, que registrou queda de desempenho das instituições brasileiras.

Apesar dos avanços, nenhuma das cinco universidades que ganhou posições figura entre as dez brasileiras mais bem colocadas no ranking, grupo liderado por USP, UFRJ e Unicamp. A mais bem posicionada entre as que avançaram é a UnB, que, ainda assim, aparece na 831ª colocação mundial. As demais ocupam posições acima da milésima colocação, o que mostra que, embora tenham melhorado seu desempenho em relação ao ano anterior, ainda estão distantes das instituições brasileiras mais bem classificadas.

A maior evolução foi registrada pela UFMS, que subiu 20 posições e passou do 1.367º para o 1.347º lugar no ranking mundial. Também ganharam espaço a UFAL, que avançou de 1.946º para 1.931º lugar, a FURG, de 1.644º para 1.629º, a UFU, de 1.294º para 1.283º, e a UnB, que saiu da 833ª e ganhou duas posições.





Cenário geral de queda

Os avanços contrastam com o desempenho da maioria das universidades brasileiras. Das 52 instituições do país presentes na lista, 45 perderam posições em relação ao ano anterior, o equivalente a 87% do total. Outras duas permaneceram estáveis. O percentual de queda repete o observado em 2025, quando 46 das 53 universidades brasileiras listadas também haviam recuado no ranking.

A Universidade de São Paulo (USP) segue como a instituição brasileira mais bem colocada, ocupando a 119ª posição mundial, embora tenha perdido uma colocação em relação ao ano passado. Em seguida aparecem a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que caiu 15 posições e passou a ocupar o 346º lugar, e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que recuou dez posições e ficou na 379ª colocação.

Ao comentar os resultados, o presidente do CWUR, Nadim Mahassen, atribuiu o desempenho das universidades brasileiras a problemas estruturais de financiamento e à perda de competitividade na pesquisa científica. Em declaração ao portal g1, ele afirmou que o declínio das instituições reflete anos de investimento insuficiente e de desvalorização da ciência e da educação, em um cenário de crescente competição internacional com universidades mais bem financiadas.

Confira a lista

Ranking por posição:

Universidade de São Paulo (USP) - 119°

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - 346°

Universidade de Campinas (Unicamp) - 379°

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - 476°

Universidade Estadual Paulista (Unesp) - 479°

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - 508°

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) - 621°

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) - 682°

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - 732°

Universidade Federal do Paraná (UFPR) - 799°

Universidade de Brasília (UnB) - 831°

Fundação Getúlio Vargas (FGV) - 885°

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) - 886°

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - 891°

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) - 959°

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) - 969°

Universidade Federal do Ceará (UFC) - 1002°

Universidade Federal Fluminense (UFF) - 1006°

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) - 1013°

Universidade Federal de Viçosa (UFV) - 1015°

Universidade Federal da Bahia (UFBA) - 1024°

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - 1071°

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) - 1102°

Universidade Federal de Goiás (UFG) - 1129°

Universidade Federal do ABC (UFABC) - 1183°

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) - 1214°

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) - 1275°

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) - 1283°

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - 1284°

Universidade Federal do Pará (UFPA) - 1295°

Universidade Federal de Lavras (UFLA) - 1302°

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) - 1347°

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - 1382°

Universidade Estadual de Maringá (UEM) - 1422°

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) - 1479°

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - 1482°

Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS) - 1539°

Universidade Federal de Sergipe (UFS) - 1595°

Universidade Estadual de Londrina (UEL) - 1601°

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) - 1629°

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) - 1632°

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) - 1715°

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) - 1778°

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) - 1827°

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) - 1838°

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) - 1931°

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) - 1944°

Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) - 1952°

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) - 1962°

Universidade Federal do Piauí (UFPI) - 1971°

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) - 1974°

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) - 2000°

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