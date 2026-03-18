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BRASIL

Apenas quatro estados têm Planos de Ação Climática, com metas de redução de emissões e investimentos

A segunda edição do Anuário Estadual de Mudanças Climáticas mostra que o país avançou no tema, mas ainda está aquém do desafio das mudanlas climáticas

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Moradora de Juiz de Fora (MG) abandona casa após chuvas que causaram mais de 60 mortes na região Moradora de Juiz de Fora (MG) abandona casa após chuvas que causaram mais de 60 mortes na região  - Foto: Pablo Porciuncula/AFP

Pernambuco, Minas Gerais, Paraná e Piauí são os únicos estados brasileiros com Planos de Ação Climática robustos, que integram metas específicas de mitigação (redução de emissões) e de adaptação (combate a desastres).

A informação é da segunda edição do Anuário Estadual de Mudanças Climáticas, lançado nesta quarta (18). O trabalho identifica avanços nas políticas climáticas estaduais — mais cinco estados anunciaram a elaboração de planos — mas alerta para as dificuldades que ainda distanciam o país do cumprimento de várias de suas ambiciosas metas de redução na emissão de gases de efeito estufa (GEE).

Além dos estados já estabelecidos em relação à governança climática, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Sul, Sergipe e Ceará anunciaram a elaboração de seus planos durante ou após a COP 30. Já São Paulo e o Distrito Federal estruturam suas metas em planos separados por temas.

Assim, os dados revelam que o Brasil começou a estruturar sua resposta sobre a emergência climática, "mas precisa acelerar para estar à altura do desafio", destaca o relatório do Anuário, um trabalho do ICS (Instituto Clima e Sociedade) e CBC (Centro Brasil no Clima O Anuário Estadual, com apoio do Itaúsa.

O Plano de Ação Climática (Plac) reúne metas, estratégias e ações de um governo estadual para reduzir emissões de gases de efeito estufa e se adaptar aos impactos das mudanças climáticas, com metas, prazos e direcionamentos para setores específicos, como transporte, agricultura e planejamento urbano.  Essas ações estaduais agora podem seguir as estratégias do Plano Clima, do governo federal, lançado nesta segunda (16) pelo Ministério do Meio Ambiente.

 

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O Plano Clima será o principal instrumento nacional a estabelecer um caminho até a meta brasileira em sua Contribuição Nacional Determinada (NDC), dentro do Acordo de Paris: reduzir entre 59% e 67% de suas emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2035, em relação ao que havia em 2005, e atingir a neutralidade climática (quando a quantidade de emissões é equivalente à de absorção de carbono) até 2050.

Essa política pública torna-se especialmente relevante no momento em que o Brasil vem sofrendo, ano a ano, com a intensificação de eventos extremos, como secas e inundações.  Em 2024, houve 4.699 desastres climáticos no país, com prejuízos estimados de R$ 38 bilhões.

— Esse efeito já é sentido de uma forma muito intensa, então os estados terem esses planos é o primeiro passo para começar a ter uma ação mais concreta — afirma Thais Ferraz, diretora programática do ICS, que alerta que os altos custos dos investimentos em infraestrutura e planejamento são menores que as perdas em desastres. — A gente fala muito de custo da inação. Quando a gente compara esse anuário com a edição anterior, tem sim uma melhora dos estados, em relação à elaboração dessas políticas públicas, mas não na mesma medida que a gente tem o avanço desses desastres.

Confira outros destaques do Anuário
2024 foi o ano mais severo em desastres climáticos da década no Brasil : 4.699 desastres climáticos, divididos em estiagens (27%), chuvas intensas (27%) e incêndios (24%), com prejuízos de R$ 38 bilhões

O setor de transportes emitiu 221 MtCOe em 2024, com o modal rodoviário respondendo por mais de 90% das emissões do setor na maioria dos estados

O Brasil tem 58 milhões de hectares de pastagens degradadas prontas para conversão sustentável

A participação dos resíduos nas emissões nacionais subiu de 3,8% em 2015 para 4,5% em 2024, principalmente pelo aumento urbano, populacional e de consumo

Além dos PLACs integrados, há estados que possuem planos específicos de mitigação — que se refere a metas e formas de reduzir emissão de gases — e outros com planos específicos de adaptação — voltados a tornar as cidades mais resilientes frente aos desastres climáticos.  Distrito Federal, Rondônia, São Paulo e Rio de Janeiro (este em processo de atualização) têm planos de adaptação, enquanto Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo têm planos de mitigação. 

Grande parte dos Planos de Adaptação, porém, ainda são muito focados no fortalecimento da Defesa Civil, e em menor número há ações sobre planejamentos urbanos, e ações mais efetivas na promoção da resiliência de territórios. Uma das dificuldades é a falta de orçamento próprio para ações climáticas, frisa o Anuário. Por isso, muitos estados vêm formando consórcio, como na Amazônia e no Nordeste, de forma a facilitar acesso a recursos de bancos multilaterais, por exemplo.

Além do financiamento público, é preciso buscar mecanismos de recursos privados, explica Ferraz. Ela também explica que licitações de grandes obras ou serviços de infraestrutura urbana nas metrópoles precisam considerar a dimensão climática atualmente. Outra possibilidade é investir nas chamadas soluções baseadas na natureza - estratégias que utilizam ecossistemas, como florestas, rios e manguezais, para reduzir impactos ambientais.

— É uma mudança de mentalidade, para você ter muito mais drenagem de áreas urbanas e aumento de área de jardim, por exemplo — cita Ferraz, que fala sobre o alto custo de grandes obras de resiliência climática. — Se você está falando de fiação subterrânea, é caro. Agora, qual é o custo de ficar sem energia por tantos dias, em várias áreas de São Paulo?

Para Thais Ferraz, ainda é difícil prever se o Brasil vai cumprir sua NDC. A primeira boa notícia é a queda no desmatamento, mas ainda há desafios grandes.

— A gente precisa investir na descarbonização de combustíveis, no setor de resíduos, que a gente vê, no Anuário, que ainda é uma área alguns estados têm dificuldades. Mas ao mesmo tempo alguns estados conseguiram uma evolução grande, então mostra que é possível — disse Ferraz, que cita o avanço com a criação de novos instrumentos financeiros durante a COP 30 e a necessidade de continuidade das ações, após lançamento de planos. — Agora a gente tem uma etapa de implementação. 

William Wills, diretor técnico do CBC e um dos autores do anuário, afirma que esse raio-x mostra uma "grande desigualdade na agenda climática entre os estados brasileiros". Mas o lançamento do Plano Clima do governo federal pode ajudar a harmonizar os esforços estaduais, em alinhamento com a meta nacional.

— Esse processo precisará ser ao mesmo tempo técnico e político. Na prática, isso implica reconhecer as diferentes vocações dos estados. Nem todos precisarão chegar à neutralidade climática.  Estados com grande base florestal e alto potencial de regeneração poderão gerar emissões negativas, enquanto outros, com maior presença industrial ou forte dependência do transporte, enfrentarão maiores dificuldades de abatimento e terão emissões ainda positivas — afirma Wills, que elogia o Plano Clima. — É abrangente e trata das principais questões do país, com destaque para o combate ao desmatamento, e começa a estruturar respostas para outros setores. Dito isso, é legítimo dizer que o plano poderia ser mais ambicioso em alguns aspectos.

Fernanda Westin, gerente de projetos do CBC e coordenadora do Anuário Estadual de Mudanças Climáticas, disse que o Plano Clima também ajuda a trazer aportes financeiros. Ela destacou que a queda recente no desmatamento ajuda na redução das emissões de GEE. 

— Mas, por outro lado, se não tivermos políticas efetivas de fiscalização, combate a queimada e prevenção, principalmente, dificilmente vamos conseguir essa NDC. Ainda temos muito a fazer — afirmou Westin.

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