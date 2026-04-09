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Guerra no Oriente Médio

Apenas quatro navios passaram pelo Estreito de Ormuz na quarta-feira, mostram dados

Levantamento, porém, não inclui os navios da chamada frota escura, que operam com os rastreadores desligados

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Estreito de OrmuzEstreito de Ormuz - Foto: Nasa/Divulgação

Segundo dados de rastreamento de navios da plataforma de análises da Kpler, apenas quatro embarcações com rastreadores ligados passaram pelo Estreito de Ormuz na quarta-feira, 8, o primeiro dia do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã.

O levantamento, porém, não inclui os navios da chamada frota escura, que operam com os rastreadores desligados. Muitos desses navios transportam petróleo do Irã que foi alvo de sanções.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
 

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