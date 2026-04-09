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Guerra no Oriente Médio Apenas quatro navios passaram pelo Estreito de Ormuz na quarta-feira, mostram dados Levantamento, porém, não inclui os navios da chamada frota escura, que operam com os rastreadores desligados

Segundo dados de rastreamento de navios da plataforma de análises da Kpler, apenas quatro embarcações com rastreadores ligados passaram pelo Estreito de Ormuz na quarta-feira, 8, o primeiro dia do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã.

O levantamento, porém, não inclui os navios da chamada frota escura, que operam com os rastreadores desligados. Muitos desses navios transportam petróleo do Irã que foi alvo de sanções.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



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