A- A+

Saúde Apenas um dia sem dormir já altera seu sistema imunológico e aumenta a inflamação; entenda As evidências foram publicadas na revista científica The Journal of Immunology

Muitas pessoas não consideram o período de descanso a noite uma prioridade, as vezes pela vontade de aproveitar o fim do dia sem obrigações ou pela necessidade de trabalhar em turnos noturnos.

Mas a verdade é que a qualidade do sono está diretamente relacionada ao sistema imunológico.

Apenas uma noite de descanso inadequado consegue alterar o perfil das células imunes para se assemelhar ao de indivíduos com obesidade, condição que causa inflamação, como mostra um novo estudo publicado na revista científica The Journal of Immunology.

De acordo com a equipe de pesquisadores do Dasman Diabetes Institute, no Kuwait, as evidências encontradas mostram que o sistema imunológico é altamente sensível ao sono.

E, caso as noites de pouco descanso persistam ao longo de dias ou meses, isso pode contribuir para estados inflamatórios de longo prazo e aumentar o risco de doenças.

A pesquisa analisou padrões de sono de 237 participantes adultos saudáveis com IMC variado. Então, eles tiveram amostras de sangue coletadas, para que fosse traçado o perfil dos níveis de diferentes monócitos (glóbulos brancos que fazem parte do sistema imunológico e protegem o organismo), bem como marcadores de inflamação.

Assim, eles descobriram que indivíduos com obesidade tinham qualidade de sono significativamente menor e maior inflamação crônica de baixo grau em comparação ao grupo não obeso.

E para confirmar a teoria, cinco indivíduos considerados com peso ideal e saudáveis passaram por um período de privação de sono de 24 horas e tiveram amostras de sangue coletadas durante todo o estudo.

A privação de sono alterou o perfil de monócitos, como o que foi visto em participantes obesos, apoiando o papel da saúde do sono na modulação da inflamação.

“Nossas descobertas ressaltam um crescente desafio de saúde pública. Avanços na tecnologia, tempo prolongado em frente às telas e mudanças nas normas sociais estão cada vez mais interrompendo as horas regulares de sono. Essa interrupção no sono tem implicações profundas para a saúde imunológica e o bem-estar geral”, afirma Fatema Al-Rashed, que liderou o estudo, em comunicado.

Os cientistas pretendem explorar com maior detalhamento as ligações entre o sono e o sistema imunológico.

“A longo prazo, pretendemos que esta pesquisa impulsione políticas e estratégias que reconheçam o papel crítico do sono na saúde pública. Prevemos reformas no local de trabalho e campanhas educacionais promovendo melhores práticas de sono, particularmente para populações em risco de interrupção do sono devido a demandas tecnológicas e ocupacionais. Em última análise, isso pode ajudar a mitigar o fardo de doenças inflamatórias como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares”, conclui Al-Rashed.

Veja também