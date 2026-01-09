A- A+

SAÚDE Apenas um mito doce ou aliado da saúde sexual? A ciência por trás do abacaxi Rico em bromelina, vitaminas e minerais, fruto ajuda na digestão, mas não tem efeito comprovado como afrodisíaco

Uma fruta saborosa, nutritiva, versátil — dá até para colocar na pizza, e fica bom — e até possivelmente afrodisíaca. O abacaxi é uma das iguarias tropicais mais valorizadas. Pode ser consumido cru, em sobremesas, sucos, lanches saudáveis e até em preparações assadas, tanto doces quanto salgadas.

Para além do uso gastronômico, o abacaxi se destaca pelo perfil nutricional. Trata-se de uma fruta rica em vitaminas, minerais, enzimas naturais e água, o que a torna uma aliada do bom funcionamento do organismo. Segundo dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), entre seus principais aportes estão o magnésio, o fósforo e o potássio, minerais essenciais para a saúde óssea e do sistema muscular.

No que diz respeito às vitaminas, o abacaxi fornece principalmente vitamina C e vitaminas do complexo B. A cada 100 gramas, pode cobrir aproximadamente entre 12% e 16% das recomendações diárias. A vitamina C exerce função antioxidante, ajudando a combater os danos provocados pelos radicais livres, enquanto as vitaminas do complexo B participam da conversão dos alimentos em energia.

— Além de ter um equilíbrio adequado entre fibras e calorias, o abacaxi contém enzimas digestivas, minerais e vitaminas essenciais, além de um alto teor de água — explica a médica Ángeles López Marín, diretora do Centro Médico Rusiñol, da Espanha, em declarações ao portal Infosalud.





O abacaxi melhora a saúde sexual?

No imaginário popular, o abacaxi costuma ser associado à saúde sexual e, em alguns casos, é considerado um afrodisíaco. Esse termo, usado desde o século XVII, refere-se a substâncias ou alimentos que poderiam estimular o desejo sexual.

De acordo com reportagens da BBC, alguns alimentos podem favorecer a circulação sanguínea, atuando de forma semelhante a medicamentos vasodilatadores, já que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos e a melhorar o fluxo de sangue para os genitais.

Nesse grupo, o abacaxi costuma ser citado por causa do seu teor de bromelina, uma enzima natural que facilita a digestão de proteínas. Algumas hipóteses sugerem que a bromelina poderia ter efeitos positivos sobre a qualidade do esperma e a saúde da próstata, além de influenciar a produção de testosterona, segundo informações do site do centro de fertilidade Clínicas EVA.

No entanto, especialistas esclarecem que não há evidências científicas conclusivas que confirmem esses efeitos sobre o desempenho sexual ou a fertilidade. Também circula a ideia de que o consumo regular de abacaxi poderia alterar o sabor do sêmen, tornando-o mais doce, mas esse suposto benefício também não conta com respaldo médico consistente.

Por esse motivo, diante de qualquer dúvida ou dificuldade relacionada à saúde sexual e reprodutiva, os especialistas recomendam sempre consultar um profissional de saúde, em vez de se basear em crenças populares ou soluções caseiras sem comprovação científica.

