ENGENHARIA Estudo contra alagamentos será enviado à Prefeitura do Recife; confira bairros mais afetados Relatório servirá para auxiliar gestão municipal em relação aos cuidados com impactos das marés na cidade

Recife possui 12 bairros vulneráveis às inundações agravadas pelas marés, e com as mudanças climáticas, esse número passa para 28 (confira lista abaixo). Entre os mais comprometidos está a Ilha do Leite, em que se prevê quase a totalidade das ruas inundadas por maré alta. A estimativa integra o relatório final de um mapeamento hidrológico, realizado para identificar o comportamento e impacto das marés, inicialmente na região de Setúbal.

O estudo foi realizado por dois engenheiros pernambucanos, Alexson Caetano e Gastão Cerquinha, que desenvolveram uma metodologia inovadora chamada Modelo de Gestão em Zonas Protetivas (Protege). A dupla agora irá enviar o estudo à Prefeitura do Recife.

Por meio do projeto, é possível monitorar regiões mais vulneráveis e propor soluções que ajudem a reduzir o impacto das marés em cidades costeiras. O Protege foi aperfeiçoado em Boston, nos Estados Unidos, pelos dois engenheiros, que conheceram soluções aplicadas em áreas costeiras.

No projeto, a dupla incluiu boas práticas difundidas internacionalmente e baseadas na natureza, como a utilização de materiais como pedra, areia e vegetação nativa.

“São iniciativas que podem ajudar no impacto da maré e ainda permitem o desenvolvimento da flora e da fauna, sem impermeabilizar o solo, favorecendo também o microclima urbano”, apontou Gastão.

Segundo ele, nem sempre uma área mais próxima ao litoral terá maior influência e impactos da maré. E em cada local da cidade pode haver um reflexo diferente e necessitar de uma solução específica. A definição da medida a ser adotada pela gestão pública vai depender de uma série de variáveis.



Abaixo, confira os 28 bairros mais afetados pelas chuvas no Recife

Boa Viagem, Imbiribeira, Afogados, Ipsep, Recife Antigo, Pina, São José, Jiquiá, Santo Amaro, Boa Vista, Santo Antônio, Ilha do Leite, Campo Grande, Cabanga, Madalena, Ilha do Retiro, Coelhos, Derby, Prado, Paissandu, Espinheiro, Areias, Graças, Torreão, Estância, Hipódromo, Mangueira e Encruzilhada.

Entrega à Prefeitura do Recife

Um relatório do Protege será entregue em breve ao prefeito do Recife, João Campos. A ideia é inspirar a gestão municipal em relação aos cuidados com relação aos impactos das marés na cidade. No material, constam as etapas de desenvolvimento, métodos aplicados, simulações e soluções adotadas.

Para fazer o estudo, os dois engenheiros utilizaram topografia aérea, levantamento topográfico da Emlurb, relevo de Pernambuco, levantamento em campo para monitoramento sistemático e softwares de modelagem hidrodinâmica. Também realizaram visitas técnicas e apresentações na cidade norte-americana referência em inovação.

