A- A+

exercício Aperte o passo: o risco de diabetes cai com caminhadas mais rápidas; entenda Trabalho descobriu que cada 1 km/h de aumento na velocidade de caminhada estava associado a um risco 9% menor

Andar rápido pode reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2. É o que aponta uma revisão publicada na revista Lancet Diabetes and Endo-crinology. Pessoas cujo ritmo era superior a 3 km/h tinham menos probabilidade de desenvolver a doença no futuro.

O trabalho descobriu que cada 1 km/h de aumento na velocidade de caminhada estava associado a um risco 9% menor. Aqueles com uma passada mais rápida de mais de 6 km/h reduziram o risco em 39%.

O estudo foi conduzido por várias universidades, inclusive do Imperial College London. Os pesquisadores analisaram 10 estudos com períodos de acompanhamento de até 11 anos.

"Aumentar a intensidade da atividade, como caminhar mais rápido, traz maiores benefícios gerais à saúde. Acolhemos com satisfação essa investigação para confirmar se, e em que medida, acelerar o ritmo aumenta os efeitos que a caminhada pode ter na redução do risco de desenvolver diabetes tipo 2", disse Neil Gibson, consultor sênior da Diabetes UK, em entrevista ao jornal britânico The Mirror.

"Embora progredir para um ritmo mais rápido seja geralmente recomendado para maiores ganhos de saúde, é importante que as pessoas caminhem em um ritmo que possam controlar e que seja adequado para elas", complementou Gibson.

“Embora progredir para um ritmo mais rápido seja geralmente recomendado para maiores ganhos de saúde, é importante que as pessoas caminhem em um ritmo que possam controlar e que seja adequado para elas.”

O autor, Ahmad Jayedi, da Universidade de Ciências Médicas de Semnan, no Irão, disse: “Embora as estratégias atuais para aumentar o tempo total de caminhada sejam benéficas, também pode ser razoável encorajar as pessoas a caminhar em velocidades mais rápidas para aumentar ainda mais os benefícios da caminhada para a saúde. ”

Veja também

BRASIL 1 a cada 10 homens dirigem após ingerir álcool, alerta Ministério da Saúde