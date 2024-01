A- A+

Recife Apesar da complexidade de obra da Compesa, trânsito flui na Avenida Norte, no Rosarinho Previsão é de que serviço termine no final de janeiro

Desde a última sexta-feira (12), uma obra emergencial da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) alterou o trânsito da Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, na altura do bairro do Rosarinho. O serviço é de conserto na rede de esgoto da localidade e deve ser concluído no dia 31 de janeiro.

O trabalho funciona 24 horas para garantir agilidade à obra e, mesmo com a intervenção, o trânsito fluiu tranquilamente, na manhã desta segunda-feira (15), no local. O trabalho compreende uma área de dez metros, mas um trecho maior foi interditado para que caminhões trafeguem com materiais de construção.

A Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) interditou um setor do cruzamento das ruas Otávio de Freitas e Enéas Lucena, no sentido centro. Agora, a via no sentido centro, que tem duas faixas, foi convertida temporariamente em mão dupla.

Em caso de dúvidas, o motorista deve ligar para a CTTU, através do número 0800.081.1078.

