GREVE DOS METROVIÁRIOS Apesar de determinação do TRT-6, metroviários continuam greve Tribunal determinou 60% da frota no horário de pico e descumprimento pode gerar multa de R$ 60 mil por dia

A greve dos metroviários da Região Metropolitana do Recife chega ao segundo dia, nesta sexta-feira (4), e os profissionais não trabalharam apesar da determinação do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) de manter 60% da frota em horários de pico e 40% nos outros períodos. O descumprimento da medida gera multa de R$ 60 mil por dia.

A Estação Central do Recife, no bairro de São José, área central da capital pernambucana, amanheceu sem muita movimentação de passageiros. Alexsander Freire, autônomo, foi até o local para saber se teria metrô hoje, mas foi surpreendido.

“Essa situação prejudica totalmente a população, porque eu acho que deveriam tomar alguma posição sobre isso. Essas greves são sem fundamentos, porque não melhoram em nada, principalmente para a população, que vive a mercê dos empresários. Os vagões defasados, falta de segurança e ninguém pega os ladrões. Quem está saindo prejudicada em tudo é somente a população”, afirmou.

A categoria vai participar de uma tentativa de conciliação às 15h desta sexta-feira, na sede do TRT-6. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) deve participar da reunião.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (SINDMETRO-PE), Luiz Soares, que disse não ter sido notificado da decisão do TRT-6 de manter parte da frota em horários de pico e demais períodos.



