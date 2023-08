A- A+

Após a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) de multar o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), o Metrô do Recife voltou a operar, na manhã desta sexta-feira (18), com toda a frota nos horários de pico — das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h. Nos demais períodos do dia, as estações são fechadas.

A categoria pemanece em greve por tempo indeterminado. Os profissionais pedem reajuste salarial, o cumprimento de um acordo coletivo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e a estabilidade, em caso de privatização. Eles são contra a desestatização.

O retorno ameniza os transtornos enfrentados pelos passageiros. Com a falta do modal, quase 200 mil pessoas são prejudicadas, diariamente, na RMR.

Agente de aeroporto, Charles Müller esperava a última composição chegar, na Estação Joana Bezerra, Centro do Recife, para chegar ao trabalho. Ele considera essa volta como importante para amenizar o grande fluxo de trânsito na capital. Müller enfrentou dificuldades para chegar ao local.

“A Agamenon Magalhães atrapalhou um pouco, porque está muito congestionada. Mas eu espero que o metrô chegue rápido, porque é a única facilidade que a gente tem para chegar no aeroporto. Melhor do que depender de ônibus”, disse.

Lucicleide Bahia, que trabalha em um hospital no bairro do Derby, estava aguardando o metrô para voltar pra casa. Segundo ela, o melhor seria que o transporte funcionasse em horário integral, mas a usuária considera um passo importante o retorno às atividades.

“Eu pego metrô todos os dias. Esse tempo [de paralisação], eu tive que pegar de dois a três ônibus para ir trabalhar. Normalmente, eu pego um metrô e um ônibus. Minha rotina de 35 minutos para chegar ao trabalho se transformou em duas horas”, pontua.

O que diz a CBTU?

O assessor de comunicação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Salvino Gomes, informou à reportagem da Folha de Pernambuco que os horários de pico concentram de 70% a 80% dos passageiros do metrô.



“Não tivemos nenhum problema operacional no dia de hoje. Tudo ocorreu dentro da normalidade, neste primeiro turno da manhã.



À tarde, as estações voltam a ser abertas e ficam em pleno funcionamento até às 20h.

