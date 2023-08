A- A+

MOBILIDADE Apesar de ordem judicial, estações do Metrô do Recife não funcionam nesta terça-feira Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) apontou multa diária por descumprimento

Descumprindo uma ordenação judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), o Metrô do Recife decidiu por manter as estações fechadas nesta terça-feira (15).

A ordem era para que todas as estações, mesmo em meio ao processo de greve dos metroviários, abrissem as portas e funcionassem normalmente, com 100% da frota, nos horários de pico, que se estendem das 5h30 às 8h30, e das 17h às 20h.

O TRT-6 também havia sinalizado que o descumprimento teria como consequência o pagamento de uma multa diária no valor de R$ 60 mil.

Alternativas

Diante do cenário, o Grande Recife ativou três linhas especiais de ônibus. São elas: TI Jaboatão/TI Barro (238), TI Camaragibe/TI TIP (2481) e TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro (858).

