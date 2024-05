Apesar dos desafios, Pernambuco continua entre os estados que mais realizam adoções no Brasil

A- A+

O Dia Nacional da Adoção, comemorado no próximo sábado (25), resgata desafios e conquistas sobre o tema. Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) a data, sancionada pela Lei nº 10.4447/2002, é uma oprtunidade para avaliar mudanças e celebrar avanços.

Pernambuco continua entre os estados que mais realizam adoções no país. Dentro do contexto dos 26 estados e do Distrito Federal, o estado ocupa a sexta posição geral em se tratando do número de adoções.

Em 2023, foram realizadas, pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), 240 adoções em Pernambuco, das 5.045 adoções promovidas no Brasil. No entanto, ainda existem sérios obstáculos a serem enfrentados para que esse número seja ampliado.

Uma conta que não fecha

De acordo com o último levantamento do SNA, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), há hoje no Brasil 4.699 crianças e adolescentes aptos à adoção, e 36.302 pretendentes habilitados. Em Pernambuco, são 172 crianças e jovens aptos à adoção e 907 pretendentes habilitados.



Apesar dos números aparentemente favorávies à um cenário resolutivo, a conta não fecha. Principalmente, por um fator específico: a preferência por crianças mais novas.



Crianças e adolescentes aptos à adoção têm pressa. Cada ano a mais vivido numa instituição de acolhimento reduz drasticamente as chances da conquista de uma nova família. No Brasil, dos 36.302 pretendentes habilitados, apenas 95 aceitam adotar adolescentes na faixa etária de 14 a 16 anos, ou seja, 0,26% do público.

Em Pernambuco, a situação não é diferente. Dos 907 pretendentes habilitados, apenas um adotaria jovens na faixa etária de 14 a 16 anos, ou seja, 0,11%.

A realidade se complica ainda mais quando se constata que, no Brasil, das 4.699 crianças e adolescentes aptos à adoção, 773 se encontram nessa faixa etária. No estado, dos 172 meninos e meninas, 24 se encontram com essa idade.



Conforme apontam as estatísticas, ser adotado no Brasil após os 16 anos continua sendo uma tarefa quase impossível. No país, dos 36.302 pretendentes habilitados, só 71 aceitam adotar adolescentes nessa faixa etária, o que corresponde a 0,19%. Em contrapartida, o maior número de meninos e meninas aptos à adoção se encontram nessa faixa etária, o que equivale a 780 pessoas.



No estado, o cenário permanece quase o mesmo. Dos 907 pretendentes habilitados no estado, quatro aceitam adotar esses jovens, ou seja, 0,44%. No total, 36 aptos à adoção estão nessa faixa etária em Pernambuco.



Ainda, de acordo com a pesquisa do SNA, a idade preferida de adoção para os pretendentes no Brasil é de crianças entre dois e quatro anos. Do total de pretendentes habilitados, 11.601 preferem adotar crianças nessa faixa etária, o que corresponde a 31,9%. Em Pernambuco, 330 preferem adotar crianças de dois a quatro anos, o que equivale a 36,3%.



Revelando sonhos e rostos

Buscando criar uma ponte entre os pretendentes e as crianças e adolescentes aptos à adoção, o TJPE desenvolveu programas para dar visibilidade aos rostos e histórias desses meninos e meninas que estão em uma faixa etária mais elevada e vivem em instituições de acolhimento.



Um desses projetos foi a campanha "Adote um Pequeno Torcedor". Desenvolvido pelo titular da 2ª Vara da Infância e Juventude da Capital e coordenador da Infância e Juventude, juiz Élio Braz, foi iniciada em 2015 e desenvolvida em parceria com o Sport Club do Recife.

Nas ações, vídeos e desenhos das crianças eram veiculados no site do time, do TJPE, e nas partidas de futebol. Pioneira, a iniciativa inspirou vários clubes no país, que adotaram a mesma metodologia.



Apesar de não estar mais em vigor em Pernambuco, a campanha "Adote um Pequeno Torcedor", permanece ampliada com a prática da ferramenta Busca Ativa, reformulada em novembro de 2016 - por meio da veiculação de posts humanizados com perfis de cada criança ou adolescente que vive em instituições - no Instagram e Facebook, promovendo, desde que foi criada, 400 adoções.

Pelo projeto, desenvolvido pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), o Senado Federal concedeu ao TJPE, em 20 de junho do ano passado, o Prêmio Adoção Tardia - Gesto Redobrado de Cidadania, idealizado pela senadora Teresa Leitão.



"Hoje, eles podem falar, dizer o que querem, falar do desejo de encontrar uma família e ser feliz. Esse é o papel do Poder Judiciário, de colaborar no sentido de garantir uma família para todas as crianças e adolescentes que se encontram acolhidos e impossibilitados de voltar para sua família natural porque já passaram pelo processo de destituição familiar", pontua o juiz Élio Braz.



Busca Ativa

Atualmente, a ferramenta Busca Ativa está inserida no Programa Ciranda Conviver, que tem por principal objetivo assegurar o direito à convivência familiar e comunitária às crianças e aos adolescentes que vivem sob acolhimento institucional, partindo da premissa de que todos darão as mãos em favor dessas crianças “invisíveis” aos olhos de muitos.



"O Eixo Familiar, na “roda” Buscando Famílias, desenvolve a busca ativa de pretendentes à adoção para as crianças e adolescentes que não foram vinculadas a alguma família pelo SNA, seja em razão da idade ou por questões de saúde. Os resultados do programa são muito expressivos, o nosso percentual de êxito supera 55% e se apenas uma criança for adotada, a diferença na vida dessa criança já justifica a nossa dedicação" , enfatiza a secretária executiva da Ceja, juíza Ana Carolina Avellar Diniz.



Grupos de irmãos

Visando manter os laços dos irmãos que vivem em instituições de acolhimento, a 2ª Vara da Infância e Juventude da Capital, desenvolve o Programa Famílias Solidárias, através da equipe do Núcleo de Apoio ao Cadastro Nacional de Adoção (NACNA).



A ação surgiu com a finalidade de viabilizar adoções de crianças e adolescentes pertencentes a um mesmo grupo de irmãos, quando há impossibilidade de adoção conjunta, permitindo que sejam adotados por famílias diferentes que se comprometem a manter o vínculo afetivo/fraterno entre eles.

A primeira experiência ocorreu em agosto de 2012. Desde então, até março de 2024, foram realizadas 103 adoções de crianças e adolescentes inseridos em 75 famílias.



A proposta leva em consideração o conceito ampliado de vínculo, estabelecendo que a manutenção do laço fraterno não está diretamente relacionada à permanência em uma mesma família. Nesse caso, estar em lares diferentes e fazer parte de famílias diferentes não significa que haverá uma fragilização ou ainda um rompimento do vínculo entre os irmãos.

"Tal pressuposto atende o que preconiza o artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), alterado pela Lei 12.010/09, quando autoriza esta modalidade adotiva, destacando que na adoção de grupos de irmãos deverá se evitar "o rompimento definitivo dos vínculos fraternos.", destaca o juiz Élio Braz.



O magistrado fala, ainda, dos desafios e das conquistas na área da adoção no TJPE. "Vencemos muitos desafios e críticas ao longo dos anos para implantar e implementar esses projetos, mas hoje sabemos que estávamos no caminho certo, pois estamos entre os primeiros em números de adoções no país, e continuamos nessa busca incessante pela possibilidade de um lar para essas meninas e meninos", conclui o juiz.



Confira o passo a passo do caminho para a adoção:



1. O primeiro passo que a pessoa interessada em adotar uma criança e/ou adolescente no Brasil deve efetivar é acessar e fazer o pré-cadastro no site do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça. Ao finalizar esse procedimento, deve anotar/salvar o código fornecido pelo Sistema.



2. Na sequência, os interessados e interessadas devem buscar informações sobre os documentos e procedimentos necessários na Vara da Comarca onde você reside (por telefone ou pelo app TJPE Atende). Nas unidades judiciárias são cumpridas todas as etapas para a habilitação dos candidatos a pais e mães. É válido ressaltar que a idade mínima para se habilitar à adoção é 18 anos, independentemente do estado civil, desde que seja respeitada a diferença de 16 anos entre quem deseja adotar e a criança a ser acolhida.



3. Em seguida, deve ser feito o curso de pretendentes à adoção. O curso de 12 horas/aula pode ser feito no formato de Ensino a distância ou presencial. Outras orientações são fornecidas pela Vara judiciária.



4. Concluído o curso, deve ser feito o requerimento de adoção. Para isso, os requerentes devem anexar o certificado de conclusão do curso e os demais documentos indicados pela unidade judiciária. O protocolo é efetuado no setor de Distribuição de cada comarca.



5. Após o trâmite processual, se o pedido for acolhido pelo juiz ou juíza, o nome dos requerentes serão inseridos no Sistema Nacional de Adoção. Quando for encontrada uma família para uma criança ou adolescente, inicia-se a fase de aproximação e convivência.



6. Verificada a viabilidade da adoção pela equipe técnica da unidade judiciária, o juiz ou a juíza dá a sentença, determinando que seja feito um novo registro de nascimento e que seja cancelado o anterior.





Você também pode obter informações completas sobre a adoção no site da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJPE.



