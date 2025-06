Apevisa reforça fiscalização sanitária durante festas juninas em Pernambuco

A- A+

Com foco na prevenção de riscos à saúde pública durante os festejos juninos, a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) intensificará suas atividades de fiscalização em todo o estado.

As ações serão realizadas em articulação com as Vigilâncias Sanitárias Municipais (Visas), oferecendo suporte técnico e operacional para garantir segurança sanitária em grandes eventos.

Durante as festividades, as equipes estarão mobilizadas para monitorar as condições sanitárias dos espaços, inspecionar estabelecimentos de alimentação, verificar a limpeza, a estrutura física dos locais e assegurar o controle de fluxo em situações emergenciais.

O objetivo é atuar de forma preventiva diante de riscos associados às aglomerações típicas do período.

A coordenadora da 4ª Regional da Apevisa, Milleny Amador, destaca a importância da presença técnica do órgão nos municípios durante o mês de junho.

“Estamos atuando em cidades como Gravatá, Bezerros e Santa Cruz do Capibaribe, oferecendo suporte técnico às equipes locais, principalmente na inspeção de serviços de alimentação, controle da qualidade da água, avaliação das estruturas físicas e prevenção de riscos sanitários. A presença da equipe regional permite padronizar procedimentos, identificar não conformidades e oferecer respostas rápidas diante de irregularidades. Esse trabalho conjunto entre Estado e municípios é fundamental para garantir ambientes mais seguros e minimizar riscos à saúde pública”, destacou.

As atividades programadas se baseiam nos conteúdos debatidos no seminário “Eventos de massa: atribuições dos componentes da Vigilância em Saúde”, que ocorreu nos dias 27 e 28 de maio.

A formação capacitou 64 profissionais presencialmente e outros 134 de forma remota, incluindo servidores da Apevisa, Visas Municipais e representantes da Vigilância em Saúde estadual.

Para a diretora da Apevisa, Karla Baeta, o seminário foi decisivo para o alinhamento das estratégias de atuação.

“Todo o conteúdo abordado — desde o planejamento prévio, as ações durante os eventos e a elaboração de relatórios com os resultados consolidados — será colocado em prática não apenas nas festas juninas, mas também em outras festividades típicas, como o Carnaval e o Festival de Inverno, que envolvem públicos acima de cem pessoas”, afirmou.

