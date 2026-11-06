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Festival

Aplicativo do REC'n'Play permite montar agenda personalizada para os quatro dias do festival

Disponível para Android e iOS, ferramenta reúne horários, locais e atualizações da programação gratuita

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Evento costuma reunir milhares de participantes da área central da capital pernambucana | Foto: REC'n'Play/DivulgaçãoEvento costuma reunir milhares de participantes da área central da capital pernambucana | Foto: REC'n'Play/Divulgação - Foto: REC'n'Play/Divulgação

As pessoas que pretendem participar do Rec'n'Play durante os dias 11 a 14 de novembro podem utilizar o aplicativo do festival para acompanhar com maior tranquilidade a programação do evento. 

A ferramenta está disponível para Android e iOS, e permite que os usuários consultem a programação detalhada, com dias e horários atualizados, possibilitando a montagem de uma agenda personalizada. 

O recurso tem como objetivo ajudar os usuários a planejar a circulação entre as atividades de tecnologia, negócios, cultura e criatividade distribuídas pelo Bairro do Recife. 

O aplicativo também pode ser acessado por meio deste link. A participação no festival é gratuita, mas exige inscrição. Já a seleção de atividades no roteiro pessoal deve ser acompanhada da consulta às regras de acesso de cada encontro.    

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