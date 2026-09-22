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MOBILIDADE Aplicativo pernambucano como foco em acessibilidade é lançado em Caruaru nesta quarta (23) Plataforma tem operação na Região Metropolitana do Recife (RMR) desde agosto deste ano e já alcançou mais de 10 mil passageiros

O aplicativo VEZZ Mobilidade, desenvolvido pela startup pernambucana VEZZ, será lançado em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta quarta-feira (23). A ferramenta aposta no comando de voz para promover mais acessibilidade para pessoas cegas ou com baixa visão, idosos, pessoas com mobilidade reduzida e cidadãos com dificuldades de leitura e escrita.

O aplicativo tem operação na Região Metropolitana do Recife (RMR) desde agosto deste ano. De lá para cá, segundo a desenvolvedora, a plataforma já alcançou 10 mil passageiros e 5 mil motoristas cadastrados, com uma média de 3 mil viagens por semana.

O lançamento será na sede do Sebrae em Caruaru, na Rua Zacarias de Góes, 277, e marca a chegada do aplicativo a outra região do estado.

Recursos

Um dos principais recursos é o comando de voz integrado ao aplicativo de transporte. O usuário pode solicitar uma corrida utilizando a voz, sem depender exclusivamente da tela do celular. Para quem muitas vezes precisa da ajuda de outra pessoa para chamar um carro, a tecnologia pode representar mais autonomia no dia a dia.

"Os motoristas cadastrados na plataforma passam por capacitação para oferecer um atendimento mais humanizado e adequado a diferentes necessidades. Os treinamentos incluem orientações para o atendimento de idosos, pessoas com deficiência e passageiros com condições específicas, como autismo e Parkinson", explicou a empresa, em comunicado enviado à imprensa.

A VEZZ também possui um sistema de segurança preditiva. No cadastro, o passageiro pode indicar um familiar ou pessoa de confiança como tutor, que poderá acompanhar a viagem em tempo real e ser acionado em uma situação de emergência.

Segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o município tem 29.897 pessoas com deficiência, o que representa uma oportunidade para a marca oferecer seus serviços.

“Recife marca o início de uma nova era na mobilidade urbana com a VEZZ: inclusiva, acessível e segura para toda a família. Agora, Caruaru será pioneira no Agreste ao receber o primeiro aplicativo com comando de voz e tecnologia disruptiva. Estamos construindo juntos o futuro da mobilidade”, afirmou empresária Lígia Coelho, desenvolvedora do aplicativo.



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