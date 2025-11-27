A- A+

Acessibilidade Aplicativo reforça atendimento a pessoas surdas e retoma Central de Libras em Petrolina Governo apresenta aplicativo "Tá Na Mão" e reabre serviço de interpretação presencial no município

Um encontro realizado em Petrolina na última quarta (19/11) apresentou o funcionamento do aplicativo “Tá Na Mão”, que oferece atendimento remoto em Libras, e marcou a reativação da Central de Interpretação de Libras (CIL) da cidade. O evento reuniu surdos, intérpretes e profissionais ligados às políticas de acessibilidade.



“A acessibilidade para a pessoa surda começa pelo respeito à sua primeira língua, a Libras. Sem intérpretes fluentes e éticos, não existe inclusão de verdade”, afirmou.

Atendimento remoto e serviços disponíveis

O “Tá Na Mão” opera 24 horas, todos os dias, com intérpretes disponíveis para apoiar demandas relacionadas à Cidadania, Saúde e Segurança em órgãos estaduais.

A secretária Joanna Figueirêdo avaliou os avanços como fundamentais para a política pública estadual.



“A reativação da CIL Petrolina e o avanço do ‘Tá Na Mão’ reafirmam a determinação da governadora Raquel Lyra em garantir dignidade, autonomia e atendimento acessível às pessoas surdas”, declarou.

Percepção dos usuários

O professor universitário Mardonio destacou o impacto do serviço.

“O ‘Tá Na Mão’ pode ajudar muito porque oferece comunicação rápida e prática em Libras. [...] Esse recurso muda tudo, porque garante autonomia e evita constrangimentos”, afirmou.

A ação faz parte do Programa Pernambuco Acessível.

Com informações da assessoria

